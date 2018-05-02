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Новый безрамочник от Nokia показали на видео
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Новый безрамочник от Nokia показали на видео 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Несмотря на то, что до релиза возрожденной Nokia X остается ровно две недели, смартфон уже успел засветиться и на шпионских снимках, и даже на видео. Последний видеоролик, опубликованный SlashLeaks хоть и не демонстрирует быстродействия интерфейса новинки, позволяет составить вполне четкое впечатление о ее внешности.
Сомнений в том, что слив данного ролика был инициирован кем-то близким к Nokia и HMD Global, почти нет. Автор видео намеренно демонстрирует фронтальную панель смартфона только в выключенном состоянии — очевидно, чтобы выемка в верхней части дисплея не так бросалась в глаза, а сам он ощущался больше, чем есть на самом деле.
Впрочем, даже так видно, что дизайнеры Nokia действительно предприняли попытку сыграть на узнаваемости «челки», не заботясь, однако, о грани под дисплеем. Невзирая на то, что она не выглядит чужеродно, рискует смазать впечатление от смартфона как о действительно инновационном и продвинутом для своей цены продукте.
Тыльная сторона смартфона ожидаемо скучна. Во всяком случае сходство с остальными моделями бренда явно не прибавляет ей привлекательности. Камера, вспышка, сканер отпечатков и размещенный вертикально логотип Nokia, указывающий на то, как правильно держать смартфон при съемке, — все это мы уже видели и раньше. А так хотелось чего-то необычного.
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