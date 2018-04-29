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Nokia вернет к жизни N-серию
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Nokia вернет к жизни N-серию 

MDDevice 29 апреля 2018
Фото: MDDevice
В прошлом десятилетии не было ни одного человека, хоть немного сведущего в смартфонах, кто не хотел стать обладателем смартфона Nokia N-серии. Это были легендарные аппараты, самые технологичные и попросту не имевшие конкурентов — никто не мог сравниться с ними по оснащению.
Как выяснилось, холдинг HMD Global намерен вернуть эту линейку к жизни. Согласно последним данным, уже в этом году свет увидит первый представитель возрожденной серии Nokia N-series, но пока что сложно сказать, что это будет за аппарат. Если вспомнить, то в этой линейке очень много достойнейших аппаратов — N70, N90, N95 и, разумеется, N8, которая стала настоящим шедевром и проиграла конкурентам лишь потому, что работала на Symbian OS. Про N9 вспоминать не станем — неудачный смартфон на невнятной прошивке MeeGo с очень высокой ценой на момент старта продаж.
Вероятно, один из перечисленных аппаратов и вернется к жизни в 2018 году, или же HMD Global решит выпустить полностью новую модель под известным брендом. В высоком качестве будущего аппарата сомневаться бессмысленно, но вот вероятность того, что в него встроят монобровь, к сожалению, отлична от нуля. Добавим также, что совсем скоро состоится анонс нового поколения смартфона Nokia X — первого мобильника финского бренда, получившего прошивку на базе Android.
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