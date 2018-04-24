Cafago представляет: Full HD-проектор Ultramini уместится в вашем кармане

Раньше все проекторы были громоздкими, малофункциональными и дорогими, и покупать их для использования дома было крайне невыгодно. Сейчас все изменилось, и в интернет-магазине Cafago прямо сейчас можно приобрести проектор, который уместится на вашей ладони и выдаст очень качественную насыщенную картинку.

Новинка в ассортименте Cafago получила название Ultramini, и это ультракомпактный проектор с поддержкой высокого разрешения Full HD или 1920х1080 пикселей, причем в нем сочетаются технологии DLP и LED, что в значительной степени увеличивает его ресурс. Яркость проектора составляет 30 люмен при контрастности 1500:1, и он может выводить изображение с диагональю 70 дюймов на стену или специальный экран, а в качестве источника сигнала может использоваться карта microSD до 64 Гб (в комплект не входит). Внутри Ultramini есть аккумулятор 1000 мАч, обеспечивающий 40 минут автономной работы, а на корпусе имеется слот microUSB для зарядки. Кроме того, в наличии колесико для ручной регулировки фокуса, а также 1,5-ваттный динамик и разъем 3,5 мм для подключения дополнительной акустики.