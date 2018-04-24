Тест и обзор Lenovo Yoga 520-14IKB: мощность по справедливой цене?

Итоги теста Однако гибрид планшета и ноутбука не очень убедил нас в тесте — работа с данными едва достигает приемлемого уровня, а шарнир на 360 градусов вряд ли можно использовать в повседневной жизни. Хорошо, что есть типичная для устройств Lenovo прекрасная клавиатура и тачпад. Те, кто ищет хороший гибрид среднего класса, должны взглянуть на Lenovo Yoga 720. Преимущества Intel Core i5-8250U Датчик отпечатков пальцев и подсветка клавиатуры Недостатки Шарнир дисплея не фиксируется стабильно Громоздкий планшетный режим Результаты тестирования Lenovo Yoga 520-14IKB (81C8001DGE) Соотношение цена/качество Среднее Место в общем рейтинге 32 из 47 Соотношение цена/качество: 56 Мобильность (25%): 62.2 Оснащение (25%): 80.8 Производительность (15%): 74 Эргономичность (15%): 72.4 Дисплей (20%): 61.5 Результаты тестирования Поставьте оценку — 70% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку 180-градусный поворот как силовой акт 14-дюймовый дисплей оснащен сенсорным экраном Full HD IPS (1,920 x 1080 пикселей) с возможностью использования Lenovo Active Pen. Предполагается, что дисплей IPS гарантирует особенно реалистичную цветовую передачу и потрясающую стабильность угла обзора.

Тем не менее, дисплей получает только 61,5 из 100 баллов в тесте, отчасти из-за низкой максимальной яркости всего 229 кандел на квадратный метр. Именно с гибридом ноутбука и планшета, подобным Yoga 520, светоизлучающий дисплей особенно важен, так как он может помочь избежать бликования экрана. Даже шахматная, черно-белая контрастность экрана могла бы быть немного сильнее — поэтому 148:1 совсем не впечатлили нас.

Но на самом деле наибольший минус этого гибрида — его шарнирность. Шарнирный механизм на этой модели довольно жесткий — даже для гибрида весом 1,75 кг. При этом шарнир не фиксируется прочно в любом положении, особенно сильно он шатается при работе с сенсорной клавиатурой.

В режиме планшета несколько раздражает также и необычная конструкция Yoga 520, из-за которой крышка не ложится чисто на нижнюю часть ноутбука — зазор остается и часто становится гарантированой причиной не только для зажатых пальцев, но и постоянного движения экрана в режиме сенсорного ввода в режиме планшета. Для нас — очевидный недостаток дизайна. Lenovo Yoga 520: гибрид ноутбука и планшета среднего класса?

Главный процессор устройства — процессор Intel Core i5-8250U, который дополняется 8 ГБ оперативной памяти. Хранение данных происходит на 256 ГБ SSD и 1 x USB Type-C, с помощью двух портов USB 3.0 можно быстро и легко подключаться к внешним жестким дискам.

К дополнительным возможностям подключения относятся считыватель карт, порт HDMI и Ethernet. В сеть можно выйти с помощью 2 x 2 WIFI 802.11-ac и Bluetooth 4.1 модуля. Батарея 35 Вт обеспечивает срок службы аккумулятора 6:25 часов (видео) и 8:06 часов работы с офисными программами, как показали наши тесты.

Мощность i5 вполне достаточна для повседневных офисных и веб-приложений, а также для базового редактирования изображений и стандартных игр, таких как, например, Hearthstone, Gwent и The Elder Scrolls Legends. Результаты тестирования Lenovo Yoga 520-14IKB (81C8001DGE) Три бесплатных инструмента для обслуживания оборудования

Если вы хотите, чтобы ваш Lenovo Yoga 520-14IKB после первой настройки долгое время работал хорошо, вы всегда можете создать на безопасную резервную копию, а мы выбрали для вас три программы-помощника.

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«SiSoft Sandra» — отличная программа для анализа системы, которая предлагает распознавание аппаратной составляющей и программного обеспечения вашего ПК с помощью более чем 60 инструментов. Характеристики и результаты тестирования Lenovo Yoga 520-14IKB (81C8001DGE) Соотношение цена/качество 56 Операционная система Windows 10 Home Габариты 32,8 x 23,5 x 2,2 см Вес 1,7 кг Процессор Intel Core i5-8250U (1,6 ГГц) Объем ОЗУ 8 Гбайт Тип видеокарты интегрирована в процессор (Intel UHD Graphics 620) Модель видеокарты — Объем видеопамяти — Дисплей: диагональ 14,0 дюймов Дисплей: разрешение 1.920 x 1.080 пикселей Дисплей: поверхность блестящая Дисплей: макс. яркость 229 кд/м² Дисплей: шахматная контрастность 148:1 Дисплей: плотность пикселей 157 dpi Дисплей: распределение яркости 94,4% Емкость накопителя 256 Гбайт Тип накопителя SSD Оптический привод нет Аккумулятор: емкость 35 Вт·ч Автономная работа: офисный пакет 8:06 ч:мин Автономная работа: проигрывание видео 6:25 ч:мин Шумность при маск. нагрузке тихо Порты USB 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 Bluetooth да WLAN 802.11ac Разъем LAN — UMTS — Док-станция — HDMI HDMI Прочие цифровые видеовыходы — Аналоговые видеовыходы — Карт-ридер SDXC Вебкамера да Дополнительное оборудование датчик отпечатков пальцев, подсветка клавиатуры Тест: PCMark 7 4.853 бал. Тест: 3DMark (Cloud Gate) 7.237 бал. Альтернатива:

Ноутбук Lenovo Yoga 720-13IKB (81C3008RGE) получил в наших тестах результат выше среднего — примерно 78 из 100 баллов.

Особенно впечатлили значения в категориях «Мобильность» и «Эргономика».

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