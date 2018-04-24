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Apple хочет дешевле покупать OLED-экраны у Samsung
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Apple хочет дешевле покупать OLED-экраны у Samsung 

iPhones.ru 52 минуты назад
Фото: iPhones.ru
Apple хочет дешевле покупать OLED-экраны у SamsungApple уже не первый год пытается договориться с Samsung о поставке OLED-дисплеев по более низким ценам. Кажется, сейчас купертиновцы решили снова попытать удачу.
Компания пытается сойтись с корейцами на том, чтобы покупать экраны дешевле, но увеличить при этом объемы их производства.
В DigiTimes утверждают, что Apple намерена закупить 100 млн OLED-дисплеев. Из них 25 будут использоваться для текущей версии iPhone X, а остальные — для новинок.
К слову, недавно ходили слухи о том, что LG пока не может обеспечить нужный производственный объём для Apple. Поэтому Samsung, видимо, пока ещё останется единственным поставщиком экранов для iPhone.
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