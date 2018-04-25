Ещё
Анонс смартфона OnePlus 6 назначен на 16 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Анонс смартфона OnePlus 6 назначен на 16 мая 

Ferra.ru 3 часа назад
Фото: Мобильный телефон. Ежедневные мобильные новости
Компания OnePlus обнародовала дату официального дебюта своего следующего флагманского смартфона. Анонс OnePlus 6 состоится 16 мая 2018 года на пресс-мероприятии в Лондоне.
Днём позже, 17 мая, пройдут мероприятия в Китае и Индии. Билеты на мероприятие в Лондоне продаются до 27 апреля по 16 фунтов стерлингов и по 30 фунтов после 27 апреля. Также предусмотрена онлайн-трансляция.
Согласно более ранним утечкам, OnePlus 6 оснащается 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2280 x 1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, вырезом под селфи-камеру и датчики в стиле iPhone X. Основная камера получила модули на 16 и 20 Мп с апертурой f/1.7, фронтальная камера сочетает сенсор на 20 Мп и апертуру f/2.0. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3450 мАч. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo.
Ferra.ru: последние новости
Немецкий ритейлер рассекретил характеристики Huawei P20 до анонса Смартфон Nokia X6 с двойной камерой Zeiss дебютирует 27 апреля Смартфоны Moto E5 показались на качественных рендерах
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью48
В Москве ожидают новый ураган23
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах297
Украина цепляется за российский газ94
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение