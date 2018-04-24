Мы протестировали Ulefone T2 Pro. Он мегакрут

Как вам уже, вероятно, известно, с 18 по 21 апреля редакция AndroidInsider.ru побывала на выставке Global Sources Mobile Electronics в Гонконге . Нам удалось протестировать смартфоны многих именитых производителей, но главным сюрпризом минувшего мероприятия стал флагман Ulefone T2 Pro.

Впервые прототип Ulefone T2 Pro был замечен на Мобильном конгрессе в Барселоне. Тогда гаджет, больше напоминавший концепт, чем коммерческий образец, приятно удивил почти всех посетителей мероприятия. По-настоящему огромный дисплей без рамок по доступной цене — это ли не шедевр?

Концепция «доступного» флагмана, априори подразумевающая компромисс, как нельзя лучше подходит Ulefone T2 Pro. Иначе просто не может быть. Но тем интереснее наблюдать, как извернется производитель, решив все спорные моменты.

Первое, на что обращаешь внимание, — дисплей о шести дюймах с соотношением сторон 19:9 производства Sharp. Он выглядит так здорово, что ему прощаешь даже выемку а-ля iPhone X, без которой здесь, очевидно, было не обойтись.

Единственная незанятая область на фронтальной панели Ulefone T2 Pro — небольшой выступ в нижней части. Впрочем, он настолько мал, что на него попросту не обращаешь внимания, ведь все ваше внимание будет обращено дисплею.

На задней части расположились только LED-вспышка и сдвоенный глазок основной камеры, которая сможет делать портретные снимки и, вероятно, приближать изображение без потери качества. Дактилоскопический сканер, который будто по наитию ищешь под камерой, совместили с дисплейной матрицей. Вспоминая о том, что флагман позиционируется как доступный, поневоле начинаешь искать подвох, но, не найдя его, с восхищением думаешь: «Так не бывает!». Но нет, очень даже бывает.

В качестве альтернативного способа разблокировки будет предложен программно-аппаратный комплекс Face ID 2.0. Да-да, в отличие от конкурентов, использующих исключительно программные алгоритмы, T2 Pro получил выделенный датчик, сканирующий весь рельеф лица. Здесь, наконец, понимаешь, что асимметричный дисплей с выемкой — это самая низкая плата, которую можно заплатить за безопасность.

В руке смартфон ощущается на удивление комфортно. Он легок, стекло и металл приятно холодят ладонь, а скругленные грани не врезаются в фаланги пальцев. Корпус Ulefone T2 Pro настолько компактен, что известие о том, что внутри него установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч, сначала воспринимается как шутка.

Несмотря на то что на выставку привезли инженерный образец, до появления которого в рознице пройдет еще как минимум три месяца, его работоспособность не вызывает отторжения или разочарования. Складывается впечатление, что все работает ровно так, как и должно работать.

Основу Ulefone T2 Pro составляет процессор MediaTek P70 и 8 ГБ ОЗУ. P70 — далеко не самый топовый чипсет, производительность которого находится где-то между Snapdragon 820 и 835. Решение производителя не оснащать новинку наиболее мощным «камнем» вытекает из ее цены. По данным AndroidInsider.ru, модель появится в продаже по цене около 400 долларов.

Вместе с T2 Pro вендор привез на выставку упрощенную версию флагманского смартфона — T2. Внешне и внутренне младшая модель мало отличается от старшей, — разве что дисплеем с соотношением сторон 18:9 и дактилоскопическим сканером, который оставили на тыльной панели. За производительность смартфона отвечает чипсет MediaTek P60 с 6 ГБ оперативной памяти.

Продажи обеих версий Ulefon T2 стартуют в августе 2018 года. Дата появления на рынке, а также точные розничные цены моделей будут объявлены дополнительно. Чтобы приобрести новинки со скидкой раньше других — следите за новостями на AndroidInsider.ru.