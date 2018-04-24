Обзор ноутбука HP Spectre 13 (2017): чтобы впечатлять

HP выпустила такой ультрабук, что «ультра» хочется написать заглавными буквами. В HP Spectre 13 сошлись уникальный дизайн, самое мощное Intel-овское железо (четырехъядерный Core i7 в корпусе толщиной 10,4 мм — не шутка), сенсорный экран (прошлогодний флагман-ультрабук Spectre был его лишён) и амбиции создать самый стильный из мощных и самый мощный из стильных ноутбуков на Windows. Цена, понятное дело, тоже «ультра». В этом обзоре HP Spectre 13 образца 2017 года с процессором Intel 8-го поколения разберемся, как эволюционировал флагманский ультрабук американской компании по сравнению с прошлым годом, что нового умеет, а что пока улучшить не удалось.

Обзор HP Spectre 13 (2017): дизайн и удобство

Прошлогодний Spectre 13 (вот здесь можно прочитать наш обзор) уже был устройством достаточно выдающимся. В первую очередь в глаза бросался черно-золотой дизайн, вызывающе громко декларирующий премиальную сущность ноутбука. Новинка конца 2017-го года выглядит строже и, на мой вкус, красивее. Матовый золотистый металл петель и тыловой части утверждает принадлежность устройства к высшему классу тише и увереннее отполированного, а окрашенный по специальной технологии в белый цвет корпус из алюминия и стекловолокна делает новый «спектр» непохожим ни на один другой топовый ноутбук. Ни с «макбуками», ни с одним из легиона их подражателей точно не перепутаешь. Есть и темно-серая версия, у нее металлические элементы имеют красноватый, «медный» оттенок.

Сохранились самые заметные особенности конструкции: металлический «тыл» и прячущиеся в него С-образные петли, на которых крепится крышка с экраном. Диагональ его по-прежнему 13,3 дюйма, но рамки удалось сделать заметно уже (боковые так и вовсе усохли с 15 до 5,3 мм), в результате габариты корпуса уменьшились и составляют 305,5 мм на 224,2 мм против 325,1 на 229,3 у прошлой модели. Вес — 1,1 кг, вырос на несколько граммов. Толщина по-прежнему 10,4 мм — это самый тонкий ноутбук HP с сенсорным экраном.

Да, не уместившиеся в предыдущую модель тач-сенсор и защитное стекло Gorilla Glass в нынешней никак не повлиял на толщину корпуса. Но, поскольку крышка стала тяжелее, петли держат ее в выбранном положении менее уверенно, и при использовании тачскрина она от нажатий пальца качается, ее довольно легко ненамеренно отклонить назад.

В HP, видимо, уверены, что пользователи сегодня хотят сенсорный экран в любом ноутбуке. Мне же представляется, что, если перед нами не устройство 2-в-1 или планшет с дополнительной клавиатурой, а ноутбук в классическом форм-факторе, то тачскрин у многих пользователей большую часть времени просто не будет востребован — с трекпада и клавиатуры все делать быстрее и проще, а постоянно держать руку на весу, чтобы тыкать в экран, просто неудобно. При этом тачскрин и веса устройству добавляет, и батарею расходует чуть быстрее, и на итоговой цене не может не сказаться. Но версий ноутбука без сенсорного экрана HP не предлагает.

Разрешение дисплея у протестированной модели по-прежнему Full HD, 1920 на 1080, матрица IPS LCD, но (если у вас есть лишние деньги, а время автономной работы не столь важно) будет доступна и версия с экраном 4K. Помимо невысокой максимальной яркости (в залитой солнцем комнате ее разу выкручиваешь на максимум) немного расстраивает, что у ноутбука соотношение сторон по-прежнему «широкоугольное», 16:9, а не 3:2, как у других признанных эталонами мобильных компьютеров для работы — «макбуков» и Microsoft Surface. Все же, когда у дисплея пикселей «в высоту» побольше, работать с документами, таблицами и сайтами удобнее. Это же не домашний ноутбук, на котором будут только фильмы смотреть и в игры играть, правда?

Кстати, в плане развлечений новый Spectre 13 показывает себя молодцом. Аудиосистема, благословленная Bang & Olufsen, переехавшая в область над клавиатурой и оснащенная спикерами заметно большего размера, вполне способна наполнить звуком средних размеров комнату. Сгодится и незатейливую музыку послушать, для фильмов и игр — тем более. Правда, на максимальной громкости чистота звука теряется, нет-нет, да и начинает что-то дребезжать.

Клавиатура Spectre 13 — по-прежнему одна из самых удобных клавиатур в ультратонких ноутбуках, ход клавиш — 1,3 мм. При этом в новой модели что она стала немного просторнее, а клавиши — крупнее (больше не нужно тесниться, чтобы по бокам уместились решетки динамиков). Справа даже добавился еще один ряд столбец клавиш навигации — Delete, Home, Page Up, Page Down, и End. Подсветка клавиатуры регулируется кнопкой F5.

Узкая золотистая кнопка включения, скромно расположившаяся над клавишей Esc, отлично подходит дизайну устройства в целом, но, увы, такое ее исполнение не позволило интегрировать датчик отпечатка пальца. «Биометрическая» разблокировка устройства через функцию Windows Hello, впрочем, возможна — устройство оснащено для этого инфракрасной камерой. Она и обычная веб-камера разместились в рамке над экраном.

Размер тачпада (панель Synaptics), некоторая теснота которого расстраивала в прошлогодней модели, ощутимо вырос (в основном, правда, в ширину). Он отзывчивый и работает четко, но поддержка мультитач-жестов на панелях стандарта Microsoft Precision Touchpad все же реализована получше.

Обзор HP Spectre 13 (2017): порты, производительность, батарея

От тотального перехода в портативных премиальных устройствах на USB-C уже никуда не деться. Spectre 13 при этом на порты достаточно щедр: три USB-C, два из которых поддерживают Thunderbolt 3 и USB 3.1, а третий, куда подключается зарядное устройство — USB 3.0. В комплекте поставляется один переходник на традиционный USB-A. При этом все USB-порты сгруппированы в левой (если смотреть сзади) части металлического «тыла» ноутбука, а слева разместился аналоговый аудиоразъем.

Все модификации новых «спектров» (а их немало) оснащаются процессорами Intel 8-го поколения (Kaby Lake refresh). Основное отличие от предшественников — вдвое большее число ядер, даже Core i5 в базовой модели четырехъядерный. У нас же на тесте оказалась более мощная модель с четырехъядерным Intel Core i7-8550U (1,8 ГГц базовая частота, TurboBoost до 4 ГГц, термопакет 15 Вт), 16 ГБ оперативной памяти DDR3-2133 (есть и 8-гигабайтные варианты) и SSD на 512 ГБ (также доступны емкости 256 и 1024 ГБ).

При ноутбук показывает существенно больше баллов в Geekbench 4, чем предшественник: 4660 против 3288 в одноядерном тесте и 13143 против 6985 в многоядерном, что при таких возможностях кратковременного ускорения (до 4 ГГц) и удвоении числа ядер неудивительно. При этом от шума вентилятора при работе под нагрузкой никуда не деться, но в повседневных задачах Spectre 13 (2017) почти всегда работает тихо. Нагрев под нагрузкой заметен — места-то в корпусе почти нет, все тепло идет наружу. Через полчаса игры в Civilization VI дно ноутбука и область посередине клавиатуры, а также тачпад были очень теплыми, еще немного — и держать ноутбук на коленях стало бы некомфортно.

Такие результаты новый HP Spectre 13 показывает в тесте Geekbench 4. Детали по этой ссылке. А так показал себя в Geekbench «спектр» 2016-го года

Ноутбук оснащается интегрированной графикой Intel HD620. Прогресс не стоит на месте: интегрированные решения последних поколений уже могут потянуть на невысоких настройках и в низком разрешении некоторые популярные игры. Например, в HD и на средних настройках графики GTA 5 выдает вполне играбельные 30-35 кадров в секунду, Overwatch на низких — примерно столько же. Удалось поиграть, тоже в HD на низких настройках, и в Fallout 4.

По автономности Spectre по-прежнему не рекордсмен, хотя емкость батареи немного выросла с 38 до 43 Втч. В «офисном» режиме (открыто несколько вкладок в Chrome и, в другом окне браузера, Google Docs) ноутбук протянул 4 c половиной часа, а видео с YouTube при выставленной на 50% яркости проигрывал 6 часов с небольшим. То есть в сравнении с предыдущим «спектром» в обоих сценариях использования автономности прибавилось, но все равно — не самые впечатляющие показатели, оставлять дома блок питания (тоже красивый и белый, с толстым и не очень гибким кабелем) я бы не стал. Как ни ограничивай яркость подсветки дисплея, сколько ни уменьшай базовую частоту процессора в режиме простоя — а против законов физики не попрешь, в тонкий корпус долгоиграющую батарею не втиснешь.

Обзор HP Spectre 13 (2017): покупка, выводы

Сколько эта красота стоит? Если вам нужна именно «красота», а вот самая-самая начинка не принципиальна, то можно обойтись суммой в 96 000 рублей — за столько я нашел в крупном столичном интернет-магазине базовую версию нового Spectre 13 с Intel Core i5-82508 ГБ оперативки, 256-гиговым SSD и сенсорным экраном FullHD (номер модели af006ur). Такая же машина, но с процессором как у ноутбука в обзоре обойдется в 106 000 рублей, а самая продвинутая — с 16 ГБ оперативки, терабайтным SSD и 4K-экраном — в 145 000.

Стоит ли оно того? Если вам не особо важен внешний вид и портативность ноутбука, а требуется просто современная машина для работы, то нет — от 60 тысяч можно приобрести 13-14-15-дюймовый ноутбук с тем же новейшим Core i7. Но если готовы доплатить за классный дизайн, или по работе нужно не столько готовить документы в Word и презентации в PowerPoint, сколько производить впечатление — HP Spectre 13 образца 2017-го года свою цену для вас, скорее всего, оправдает. А крайне высокая для такого тонкого компьютера производительность, обеспеченная новейшим четырехъядерным процессором Intel, станет полезным бонусом к внешнему виду. Жаль, что автономность в реалистичных сценариях использования пока сильно не дотягивает даже до стандартного 8-часового рабочего дня — но это вполне ожидаемая расплата за сочетание ультратонкого дизайна и мощного процессора.