Как защититься от подглядывания? Современные методы

За последние несколько лет рабочий процесс сильно изменился. Чтобы приспособиться к новым условиям работы, необходимы новые методы защиты информации. Подглядывание — одно из самых опасных явлений, которое злоумышленники используют для кражи личных и корпоративных данных. Концепция PC 2.0 предлагает элегантное решение данной проблемы.

Где угодно и когда угодно

Изменение рабочей среды во многом связано с внедрением в офисы новых технологий, но есть и принципиальные перемены. Они произошли из-за изменения трех факторов: первый — кто работает, второй — как человек работает, и третий — где он работает.

Если раньше вне офиса работали в основном «вольные художники», например, фрилансеры, то сейчас так трудится очень большое количество людей. По данным HR-сервиса «Мой круг», в России сегодня удаленно работает каждый третий, причем 30% из них — это сотрудники компаний, а не фрилансеры. При этом половина имеет высокие зарплаты (от 80 до 200 тыс. руб. и выше).

Если же говорить о Западе, то здесь, по данным Pew Research Center, в 2014 году вне офиса работали около 60% сотрудников. Из этого можно сделать вывод, что «в полях» львиную часть своего времени проводят в основном руководители бизнеса и менеджеры высшего звена, имеющие доступ к конфиденциальной информации. Очевидно, что ее потеря может стать критической для компании. В Ponemon Institute среднюю утечку данных в 2016 году оценивали в 7,7 млн долл. в пересчете на крупный бизнес.

По данным обзора Ponemon Institute «Экспериментальное исследование глобального визуального взлома: анализ», проведенного в 2016 году по заказу 3M, 91% попыток подглядеть являются успешными.

В России ущерб от утечек, конечно, ниже, но тоже впечатляет: в среднем 820 тыс. долл. убытка в 2014 году (по версии Zecurion). Необходимо отметить, что одной из причин таких потерь является банальное подглядывание. То есть, чтобы украсть какие-то важные данные, злоумышленнику не надо «ломать» систему, обходить профиль офисной защиты или прорываться через брандмауэр. Ему достаточно дождаться, когда жертва сядет поработать в кафе или коворкинге — и подглядеть.

Больше 50% утечек происходят по вине сотрудников По данным InfoWatch, в 8 раз вырос объем утечек в 1Q2017 по сравнению с аналогичным периодом 2016 года: с 1,06 до 7,78 млрд записей на мировом уровне. На 10% увеличилось за тот же период число утечек. В 2016 году по числу утечек Россия занимала второе место после США с 838 зарегистрированными прецедентами.

Из 925 утечек, случившихся в 1 квартале прошлого года, 384 произошли из-за внешнего вмешательства, например по вине хакеров. Из-за внутренних нарушений (по вине сотрудников компаний, случайно или намеренно обнародовавших конфиденциальную информацию) — 520 утечек. Причины оставшейся 21 утечки выяснить не удалось.

При этом отчет охватывает не более 1% всех случаев утечки данных, так как основан на анализе публичной информации, а случаи компрометации конфиденциальных сведений часто скрываются компаниями.

Как избежать подглядывания?

С момента создания первых носимых компьютеров к ним прилаживались специальные шторки безопасности, однако это было весьма неудобно и ненадежно. Затем придумали специальные пленки, которые до сих пор пользуются большим успехом за счет невысокой стоимости и долговечности. Кроме того, они обладают функцией защиты экрана, что немаловажно.

Есть также программные решения для защиты от подглядывания. Например, компания Oculis Labs в 2011 году презентовала продукт PrivateEye. При помощи встроенной в ноутбук видеокамеры решение анализирует, есть ли лицо пользователя в его базе данных. Если человек не проходит авторизацию, экран ноутбука покрывается помехами. То же самое происходит и в случае, если камера «видит», что за спиной пользователя кто-то стоит.

PC 2.0: новый этап в защите бизнес-ноутбуков

Подглядывание, как минимум, неприятно, а как максимум — опасно, и крупный бизнес давно об этом знает. По сути, каждый вендор старается оснастить свои ноутбуки подобным устройством. Не стала исключением и компания HP, которая решила пойти дальше всех.

В содружестве с 3M была создана новая технология, направленная на защиту ноутбуков старших линеек именно от подглядывания — интегрированный экран приватности HP Sure View, который активируется одной кнопкой. Кнопка нажимается, функция запускается и экран ноутбука становится темным (а в более новых моделях — белым).

Технология снижает контрастность монитора для подглядывающего на 95%, поэтому предполагаемому злоумышленнику просто невозможно рассмотреть информацию на экране. Однако сам пользователь продолжает видеть содержимое без изменений. Визуальная защита начинает действовать, когда зритель находится под углом более 35° от центра экрана. После активации защищенного режима можно увеличивать или уменьшать уровень конфиденциальности в зависимости от условий освещения.

Как работает защита?

Специально разработанная компанией технология создает визуальный угол в 70 градусов, то есть, 35 градусов с каждой стороны. За его пределами содержимое экрана увидеть не удастся: для него происходит снижение контрастности на 95%.

При включении функция HP Sure View регулирует положение LCD-кристаллов таким образом, чтобы световой конус был сфокусирован перпендикулярно экрану. А при выключении световой поток рассеивается в стороны, увеличивая углы обзора.

Конечно, найдутся злые языки, которые назовут HP Sure View технологией для параноиков. Но они будут не правы. Эта инновация разработана для пользователей, которые осознают, что конфиденциальность и безопасность в пути или в кафе — да в любом общественном месте, где приходится работать — это живые деньги.

HP Sure View: энергоэффективно и недорого

Интересно, что использование HP Sure View практически никак не влияет на продолжительность работы ноутбука от батареи. Время автономной работы в большей степени зависит от активности использования устройства и настраиваемых функций, то есть разрешения экрана, уровня яркости, скорости процессора и так далее.

Что касается стоимости, то оснащение ноутбука функцией Sure View приводит к его удорожанию в среднем на 30-50 долларов, что значительно меньше возможных потерь из-за утери конфиденциальной информации.

Итак, HP Sure View — это аппаратное решение, которое использует при работе функцию подсветки экрана, специальную встроенную пленку для контроля углов обзора, а также системные средства управления данной функцией.

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