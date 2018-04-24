Какие кнопочные телефоны у меня были

Какие кнопочные телефоны у меня былиСегодня мы не представляем себе жизнь без смартфонов. «Где мой смартфон, я не заглядывал в него уже 5 минут!», — думает каждый второй, тогда как каждый третий только увеличивает время.

Когда телефон служил только для связи, любая новая модель производила больший фурор, чем iPhone X. С флешкой? Нереально круто! Круче всего было иметь сразу 3 устройства: плеер, телефон и КПК.

Прогресс на поводу у маркетологов зашел не туда.

Вот были времена! Сейчас я меняю смартфон раз в полгода-год. А вот все старые телефоны еще работоспособны, хотя у некоторых нужно сменить батарейку.

Nokia 3310

Дата выхода: 2000 год Мой самый первый сотовый телефон был той самой Nokia, популярной по сей день. Хотите верьте, хотите нет — трубка еще жива, и после замены аккумулятора часто ездит со мной в качестве звонилки. Ронял, терял, но самая удобная «звонилка» не боится ничего.

Большая часть страны тогда видела мобильники только в кино, сотовая связь стоила неприлично дорого, а менталитет жителей страны позволял свободно жить «Вне зоны доступа». Поэтому телефон брался только в поездки.

Вспоминая это время, понимаешь, что без постоянной связи жизнь была спокойней и свободнее. Как-то умудрялись же найти друг друга без геометки и связи вообще?

А еще здесь была легендарная «змейка». Зуб даю: ни один современный шутер не сравнится по популярности. Умение набрать больше очков давало не виртуальное, а вполне реальное признание одноклассников.

А уж само владение сотовым телефоном… Это тебе не «айфон», это намного круче!

Nokia 6100

Дата выхода: 2002 год Этот телефон был настолько тонкий, маленький, что и представить было нельзя. Цветной (!) экран в обрамлении футуристичной панели верхних клавиш превращал Nokia 6100 в посланника из будущего.

Но самое крутое, что в нем был GPRS, WAP-браузер и поддержка Java! Из-за этого больше суток телефон не работал, а счет всегда был пустой: скачать хотя бы 1 игру стоило безбожно дорого.

Как что-то можно было скачать на 750 КБ?

Интернет-связь и приложения превратили Nokia 6100 в суперхит, переходящий по рукам. Восторг окружающих не передать. Дополняла вау-эффект надпись «Сделано в Германии ».

HP iPAQ hx4700

Дата выхода: 2004 год.

Не телефон, и даже не коммуникатор: огромный карманный компьютер, от вида которого визжали все. Окончательно я перестал им пользоваться только с приобретением смартфона на Android 4.

Топовый фаршированный танк наладонник мог похвастаться:

лучшим среди КПК, 4-дюймовым резистивный экраном со стилусом,

гигантской автономностью (4 часа с включенным экраном и 8 — с расширенной батареей),

металлическим корпусом,

тачпадом Synaptics,

2 слотами для карт памяти,

крутым звуком из наушников

и тьмой аксессуаров прямо из коробки: док-станция, кожаный чехол, откидная крышка (!).

И, конечно, нереально крутой Windows Mobile. Под ней можно было даже чертить, кодить и проектировать. Умельцы делали провода, которыми можно было подключаться к COM, RS 232.

Siemens A65 Дата выхода: 2004 год Надо ли говорить, что с таким наладонником телефон уходил на второе место, да и плеер был не нужен? На телефоне можно сэкономить, и бюджетный Siemens — лучший выбор для звонилки.

Пожалуй, из обычных звонилок именно Siemens я люблю больше всего. Прошло 13 лет, а его батарейку даже не вздуло.

Простые, надежные немецкие телефоны пользовались неизменной популярностью. Снова сменные панели и GPRS, цветной экран и невероятно удобная клавиатура.

Siemens ME75

Дата выхода: 2005 год Но всему свое время. A65 я поменял на защищенный «семен» топового класса.

Решение на любителя: VGA-камера уступала Sony-Eriсsson, джойстик и экран; карт памяти нет, MP3 умел. Возможно, поэтому Siemens выбыли из гонки. Когда опомнились — стало поздно.

Иди, открой мне «Колу» своим Samsung Active. Слабо?

В ME-серии немецких телефонов был удивительный шарм прорезиненного влагозащищенного корпуса. И, конечно, им было очень удобно открывать бутылки.

Samsung X200

Дата выхода: 2005 год Один из моих любимых телефонов. Мне одному кажется, что раскладушки — самый стильный формат? Конечно, эта бюджетная модель не предлагала ничего, кроме звонков и радио, но была чертовски удобной.

Этот телефон появился у меня из-за того, что шлейф любимого слайдера постоянно приходилось менять. Бюджетная раскладушка здорово выручала.

Качелька громкости X200, его клавиатура и сигнальный светодиод должны стать стандартом. Ничего более удобного мне так и не попалось.

Samsung E830

Дата выхода: 2007 год Но все равно, именно слайдер стал моим любимым кнопочным телефоном. В седьмом году у них появились серьезные конкуренты. Выручал Samsung только дизайн и отличное качество звука.

Под пропиетарный разъем поставщики вкладывали переходник и фирменные «уши» с коротким проводом, одну из лучших. Аналогичная комплектной гарнитура служила мне верой и правдой спустя долгое время и до сих пор рвет любые наушники до 2500 рублей.

Эталон классического стиля: не такой броский, как имиджевые Nokia, но на голову круче середняков-аналогов. Был бы 3.5-миллиметровый разъем — Nokia потеряла бы весь рынок.

HP iPAQ 510 Дата выхода: 2007 год Этот маленький помощник оказался разочарованием. Надежда сменить громоздкий 4700-й не увенчалась успехом: на маленьком экране без стилуса серьезных задач не решать. К тому же, наступала эра 3G, быстро захватывавшего даже российскую глубинку.

Тем не менее, в качестве обычного телефона коммуникатор на базе Windows Mobile показал себя неплохо: фактически, он работал компаньоном для hx4700 — звонилкой и модемом, сделать фото или послушать музыку.

Жаль, что разработка Win Mobile зашла в тупик и прекратилась. Идея единого пространства до сих пор не реализована так, как задумывали ее разработчики, и Google Apple пока только в пути.

iPhone 3Gs Дата выхода: 2009 год После бесконечных флешек 16 Гб встроенной памяти казались просто невероятным богатством.

Этот телефон производил почти тоже впечатление, что Nokia 3310 когда-то: такой быстрой и отзывчивой операционной системы, крутой камеры и звука в телефонах не встречалось.

Металлическая рамка, безупречно отполированный корпус с олеофобным покрытием и быстрый интернет и вовсе превращали iPhone 3Gs в идеал. Безупречный смартфон, впечатление от которого портила только необходимость джейлбрейка.

Коммуникатор будущего хотелось прошивать, настраивать и переделывать. Поэтому смартфон на iOS уступил смартфону на Android.

Jiayu G3 Дата выхода: 2012 год Этот смартфон стал вестником новой революции. Не меньше, а может и больше, чем iPhone или Nokia. Jiayu стали первой китайской компанией, предложившей не подделку, а очень крутой смартфон собственной разработки. Во всем.

В отличии от крупных европейских брендов, китайцы догадались сделать смартфон по запросам простых покупателей. Получился невероятный комбайн: IPS-экран, Gorilla Glass, мощный процессор, куча памяти, современный Android 4, здоровенная батарейка — всего за 170 долларов!

Именно Jiayu показал — кто теперь главный на рынке. Живучий, маскулинный (в пику «обмылкам» HTC и Samsung), мощный и работал предельно долго.

Jiayu G3 серьезно отличался от бюджетных ZTE/Orange, ставших первыми доступными Android-фонами на рынке. Флагман за бесценок — то, что следом предложат Xiaomi и многие другие.

Прогресс или регресс?

Сначала я хотел написать статью только о звонилках, но без iPhone и Jiyau список был бы не полный. Они изменили мир, и завершили эпоху: GSM-связь и голосовые звонки готовы кануть в Лету. Они же изменили подход к проектированию портативных средств связи.

На месте неубиваемых удобных устройств, стремящихся стать универсальным помощником, возник концепт дешевого карманного поставщика рекламы и контента, созданного продавать тебе ненужные вещи и готовый сломаться еще до окончания гарантии. Ломай-покупай!

Смартфон — модный аксессуар. Не для связи друг с другом, а для хвастовства и бесполезного времяпровождения.

Задуматься только: в каждом кармане прячется вся мудрость цивилизации, доступ к любым ресурсам и возможность перевернуть мир. А мы используем эту мощь, чтобы смотреть на котиков и пересылать друг другу картинки с эмоциями. Словами их выражать уже разучились.

Сравнить пару старых телефонов с современными? Или сделать пару ретро-обзоров? 🤔