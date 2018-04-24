Как в Excel вставить кнопку для запуска макроса

Для этого вам понадобится вкладка «Разработчик», которую необходимо сначала сделать видимой (если она еще недоступна).

Щелкните на вкладке «Файл» в левом верхнем углу и выберите пункт «Параметры Excel». В левом столбце выберите пункт «Настройка» и в правой части окна нажмите на список «Выбрать команду из» и активируйте опцию «Вкладка Разработчик».

Теперь перед вами список кнопок, которые вы можете разместить на Панели быстрого запуска. Выберите из него «Вставить элементы управления».

После закрытия окна щелчком на кнопке «ОК» указанная кнопка появится на панели быстрого запуска.

Теперь, чтобы вставить в таблицы различные кнопки, а также списки, нажмите на вышеуказанную кнопку «Элементы управления» и выберите в открывшейся панели нужный вид элемента.

Щелкните мышкой в том месте листа, где необходимо расположить кнопку, после чего откроется диалоговое окно. В нем вы можете записать новый макрос или назначить существующий макрос. После щелчка на кнопке «ОК» будет создана кнопка. Теперь вы можете переместить ее, изменить размер, а также (используя правую кнопку мыши) переименовать и редактировать свойства.

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