Honor 10 с FHD+ дисплеем и мощными камерами анонсирован официально

К этому моменту накопилось очень много слухов о смартфоне Honor 10. Наконец это устройство анонсировано официально.

Аппарат получил 5,84-дюймовый IPS LCD дисплей с разрешением FHD+ (2280 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9. Сверху дисплея располагается небольшая монобровь с датчиками, динамиком и 24-мегапиксельной камерой. Ниже дисплея — овальная кнопка со встроенным сканером отпечатков пальцев.

Телефон работает на чипе Kirin 970 с поддержкой искусственного интеллекта, объем оперативной памяти составляет 6 гигабайт, встроенного накопителя — 64 или 128 гигабайт. Плюс можно поставить карту памяти на 128 гигабайт.

Сзади стоит двойная камера с датчиками на 16 и 24 мегапикселя с объективами f/1.6. Есть порт USB Type-C, а также 3,5-мм разъем для подключения наушников.

За младшую версию будут просить $414, а вариант с накопителем на 128 гигабайт обойдется в $478.