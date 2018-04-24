Обзор фитнес-браслета Lenovo HX03W: не позволит лениться

Фитнес-трекер Lenovo HX03W напичкан полезными функциями: здесь и уведомления из соцсетей, и напоминания о долгом бездействии, и классические шагомер с пульсометром. Как все это поместилось в компактный корпус и чем пожертвовал производитель, разберемся вместе с CHIP.

Как выглядит фитнес-браслет Lenovo HX03W?

Основа браслета от Lenovo — изогнутый OLED-дисплей в аккуратном пластиковом корпусе. Диагональ экрана — 0,96 дюйма, длина ремешка — 28 см. На внутренней стороне устройства находится датчик измерения пульса, мигающий зеленым диодом во время работы.

Экран браслета бликует при сильном освещении, при этом яркость самого дисплея нельзя увеличить. К счастью, все цифры на экране достаточно крупные, но в солнечный день вам все-таки придется повертеть рукой, чтобы поймать момент наилучшей видимости.

Гаджет доступен в четырех цветах: черный, голубой, красный и оранжевый. Мы тестировали классическую модель в черной расцветке. Ремешок у Lenovo мягкий и гибкий. Удобно ли он сидит? Удобно. Но для женской или детской руки будет великоват.

Lenovo HX03W сертифицирован по IP68 — это значит, что корпус гаджет полностью защищен от пыли и воды. Даже если вы собираетесь плавать или зарываться в песок, браслет продолжит работать.

Какие функции есть у Lenovo Fitness Band? Шагомер. Браслет отслеживает ваши шаги и оповещает о достижении дневной цели. Норму шагов можно настроить в приложении, по умолчанию рекомендованы стандартные 10 000.

Пульсометр. Помогает следить за сердечным ритмом и влиянием на него разного рода активностей. Кстати, полное название модели — Lenovo Cardio Plus HX03W.

Мониторинг сна. Функция отслеживает качество сна, опираясь на интенсивность вашего сердечного ритма. Браслет различает три основных фазы: глубокий сон, поверхностный сон и пробуждение.

Напоминание о низкой активности. Если вы наоборот боитесь уснуть, например, за рулем или на скучной работе, включите напоминание о долгом сидении. Эта функция заставит браслет вибрировать с заданными интервалами, помогая взбодриться. Опция будет особенно полезна, если вы не привыкли много двигаться — браслет деликатно напомнит, что пора пройтись и сжечь пару калорий.

Будильник. Будильник настраивается из приложения Lenovo Healthy. Можно задать до пяти сигналов — пожалуй, этого хватит, чтобы проснуться.

Уведомления о звонках, смс, сообщениях мессенджеров и соцсетей. Если вы дадите приложению Lenovo Healthy требуемые разрешения, браслет сможет отображать на своем экране уведомления о входящих вызовах, смс и сообщениях в соцсетях. Эта функция пригодится в том случае, если ваш смартфон убран в дальний ящик или стоит на беззвучном режиме — браслет завибрирует, и вы не пропустите важный звонок.

Интерфейс Lenovo HX03W

В интерфейсе браслета четыре основных вкладки: часы, спортивный режим, пульсометр и спящий режим. Переключение между ними происходит по короткому тапу по круглой кнопке внизу экрана, а запуск определенной функции или смена стиля — по долгому нажатию. Часы фитнес-браслета Lenovo 1 из 3 Отображение времени можно настроить, выбрав цифровые часы или классический аналоговый циферблат. 1 из 3 На вкладке «Спорт» почему-то нарисованы кеды Adidas — скрытая реклама или напоминание, что бегать лучше в спортивной обуви? В любом случае, здесь также отображено количество шагов — достаточно удобно, что для контроля подвижности не надо заглядывать в смартфон.

Если вы собрались на пробежку, с фитнес-трекера можно запустить старт тренировки: гаджет начнет считать пройденное расстояние и непрерывно измерять ваш пульс. Для корректного подсчета километров понадобится включить GPS на смартфоне. На вкладке с сердцем отображено последнее сохраненное значение пульса. После долгого нажатия на единственную кнопку можно запустить внеплановое измерение. Четвертая вкладка служит для выключения или перевода гаджета в режим сна. Кстати, при отключении на экране браслета появляется вежливое «Bye!».

Приложение Lenovo Healthy 1 из 7 В принципе, следить за активностью и запускать все необходимые для тренировки функции можно напрямую через браслет, и приложение служит в основном для сбора статистики и настройки уведомлений, а не для управления гаджетом.

В приложении надо указать свой рост, вес, пол и дату рождения — тогда программа сможет рассчитать количество калорий, которое вы тратите во время ходьбы или бега. Другие виды активности браслет не поддерживает. Приложение Lenovo Healthy доступно для iOS и Android. Кстати, в отличие от софта для фитнес-браслетов Xiaomi, прошивка Lenovo постоянно обновляется.

В программе можно назначить время будильника, выбрать соцсети, уведомления которых будут отображаться на экране браслета, настроить интервал напоминания о сидении, а также изучить статистику вашей активности. Как все это работает, показано в нашей галерее.

На сколько хватает заряда Lenovo HX03W?

В гаджете используются экономичный чип Nordic 52832 и аккумулятор на 85мАч. Производитель уверяет, что браслет будет работать семь дней, на практике это время оказалось немного меньше — 6 дней активного использования. Для полной зарядки фитнес-трекеру хватает 50 минут вместо заявленных 60. Экран браслета загорается при каждом движении, возможно, именно поэтому его время автономной работы оказалось меньше желаемого.

Заряжается браслет от USB, который встроен в корпус устройства. Как ни странно, но это оказалось проблемой: нам очень долго не удавалось отсоединить ремешок Lenovo, потому что производитель выбрал слишком хитрый угол крепления. Однако во второй раз процедура прошла быстрее — видимо, такая проблема возникает только при первой эксплуатации. Преимущества Мягкий и удобный ремешок Показывает уведомления о звонках и сообщениях Защищен от воды Напоминает о низкой активности Умеет считать пройденное расстояние Приложение регулярно обновляется Недостатки Тусклый экран, яркость которого нельзя увеличить Слишком крупный для женской или детской руки Из активностей распознает только бег и ходьбу Lenovo HX03W — классический фитнес-браслет для тех, кто хочет следить за своим здоровьем и вести активный образ жизни. Напоминания о долгом бездействии не позволят вам лениться, а понятный интерфейс приложения поможет анализировать результаты тренировок. Нам бы хотелось, чтобы экран браслета был ярче, но зато он защищен от воды и обещает «выжить» в любых условиях, в которых окажется. Стоит такой гаджет около $30. Cамое выгодное предложение для покупки Lenovo HX03W вы найдете на сайте gearbest.com.

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