Какая особенность iPhone X не устраивает владельцев больше всего?

Подавляющее большинство владельцев iPhone X полностью довольны своими смартфонами, если не считать Siri. К такому выводу пришел аналитик Бен Баджарин по итогам проведенного исследования. Почти 80% респондентов, принявших участие в опросе, заявили, что не удовлетворены работой голосового ассистента, которому, очевидно, требуется незамедлительный апгрейд.

О том, что Siri, долгое время остававшейся неоспоримым лидером на рынке голосовых помощников, требуется значительный сдвиг в развитии, задумываются даже ее создатели. Несмотря на хорошо развитые речевые навыки, зачастую Siri бывает неспособна решать по-настоящему важные задачи. К таковым, по мнению Нормана Винарски, сооснователя компании SRI International, относится функция отслеживания авиарейсов с последующим бронированием билетов.

В остальном iPhone X — почти идеальное устройство, констатируют владельцы. Более 90% потребителей остались довольны интерфейсом Face ID, отметив его простоту и скорость разблокировки. Примерно столько же положительно отозвались о качестве фотографий, а также портретных снимках с использованием фронтальной камеры. Даже выемка в верхней части дисплея рассматривается большинством пользователей iPhone X как отличительная особенность во внешности смартфона, а не дизайнерский изъян.

А какая особенность iPhone X вызывает у вас больше всего недовольства? Расскажите об этом в нашем Telegram-чате.