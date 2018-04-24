Складной Galaxy X — с тремя дисплеями?

Складной Galaxy X, о котором мы постепенно узнаем все больше и больше, может иметь три дисплея, передает Ubergizmo. Два из них расположатся на внутренней части устройства, образуя единую панель в разложенном состоянии, а третий — вспомогательный — разместят с внешней стороны. С его помощью владелец сможет просматривать содержание входящих уведомлений и следить за уровнем заряда, не открывая смартфон.

Намерение Samsung оснастить Galaxy X парой основных дисплеев, образующих один, может свидетельствовать о том, что компания отказалась от идеи выпуска гибкого смартфона. Несмотря на то что реализация данной технологии, очевидно, требует еще несколько лет на доработку, данное известие определенно расстроит изрядную часть фанатов бренда, надеющихся на скорый релиз устройства с по-настоящему изгибаемым корпусом.

Как сообщалось ранее, Samsung Electronics может представить под видом Galaxy X разделенный Galaxy Note 8. Диагональ его основного дисплея в разложенном состоянии ориентировочно составит 6,3 дюйма, а внешнего — немногим больше 3 дюймов. Аппаратная начинка будущего смартфона, равно как и его розничная цена, пока неизвестны. Релиз Galaxy X, по словам главы мобильного подразделения Samsung, намечен на конец 2018 года.

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