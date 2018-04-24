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Apple напомнила, чем там хорош новый iPad
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Apple напомнила, чем там хорош новый iPad 

iPhones.ru 4 часа назад
Фото: iPhones.ru
Apple напомнила, чем там хорош новый iPadApple продолжает активную рекламную кампанию своей продукции. После незначительной паузы очередь дошла анонсированного в конце марта планшета iPad.
Учитывая, что по сравнению с прошлой моделью в новом iPad практически ничего не изменилось, а главной фишкой новинки стала поддержка стилуса Apple Pencil, Apple решила посвятить сразу три рекламных видеоролика именно этой фиче.
Продолжительность каждого видеоролика варьируется от 12 до 17 секунд.
Apple напомнила, что со стилусом Apple Pencil намного удобнее работать с заметками, фотографиями, презентациями Keynote и разметкой.
При стоимости нового планшета в $329 стилус Apple Pencil придется приобретать отдельно за $99. Для учащихся Apple предусмотрела скидки.
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