Philips представила 43-дюймовый монитор Momentum 436M6VBPAB

Компания Philips анонсировала 43-дюймовый монитор Momentum 436M6VBPAB, в основе которого лежит матрица типа VA с разрешением 3840х2160 точек. Дисплей поддерживает технологию синхронизации изображения Adaptive-Sync и частоту обновления 60 Гц.

Монитор соответствует спецификациям DisplayHDR 1000 и обеспечивает 97,6-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Яркость панели составляет 1000 кд/кв.м, контрастность — 4000:1, время отклика — 4 мс, углы обзора по горизонтали и вертикали — 178 градусов. Дисплей получил разъёмы HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, mini-DisplayPort, USB Type-C, два USB 3.0 и стереодинамики суммарной мощностью 14 Вт.

Philips Momentum 436M6VBPAB поступит в продажу в конце мая по ориентировочной цене 800 евро.