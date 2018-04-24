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Philips представила 43-дюймовый монитор Momentum 436M6VBPAB
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Philips представила 43-дюймовый монитор Momentum 436M6VBPAB 

Игромания.ру 4 часа назад
Фото: Игромания.ру
Компания Philips анонсировала 43-дюймовый монитор Momentum 436M6VBPAB, в основе которого лежит матрица типа VA с разрешением 3840х2160 точек. Дисплей поддерживает технологию синхронизации изображения Adaptive-Sync и частоту обновления 60 Гц.
Монитор соответствует спецификациям DisplayHDR 1000 и обеспечивает 97,6-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Яркость панели составляет 1000 кд/кв.м, контрастность — 4000:1, время отклика — 4 мс, углы обзора по горизонтали и вертикали — 178 градусов. Дисплей получил разъёмы HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, mini-DisplayPort, USB Type-C, два USB 3.0 и стереодинамики суммарной мощностью 14 Вт.
Philips Momentum 436M6VBPAB поступит в продажу в конце мая по ориентировочной цене 800 евро.
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