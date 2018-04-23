InFocus Vision 3 Pro получил экран full-screen и АКБ на 4000 мАч

В минувшем году компания InFocus представила смартфон Vision 3. Пришло время и на замену той модели выдвинулся новый аппарат. Выдумывать громких названий для новинки InFocus не стала, ограничившись лишь прибавкой «Pro» к названию предыдущей модели. В итоге получился смартфон InFocus Vision 3 Pro среднего ценового сегмента. А теперь — подробности.

Среди основных достоинств новинки InFocus отмечает наличие дисплея типа full-screen, а также сдвоенной основной камеры. Для 2018 года — это практически джентльменский набор, без которого рассчитывать на успех будет сложно. Диагональ экрана в InFocus Vision 3 Pro составила 5,7 дюйма (формат HD+), разрешение — 1440×720 пикселей, соотношение сторон экрана — 18:9. В смартфон установлен чипсет MediaTek MT6750, сопровождаемый 4 Гбайт оперативной памяти.

В систему основной камеры смартфона вошли сенсоры на 13 и 8 Мп. Заявлено наличие возможностей широкоугольной съемки (120 градусов), апертуры f/2.0, фазового автофокуса и светодиодной вспышки. Фронтальная камера имеет фиксированный автофокус и апертуру f/2.2, отдельной вспышки для нее не предусмотрено. Зато обе камеры могут вести одновременную съемку как это реализовано в недавних смартфонах Nokia. Среди прочих особенностей можно отметить поддержку сетей 4G, Wi-Fi, Bluetooth, FM-радио и GPS.

Операционная система InFocus Vision 3 Pro — Android 7.0 Nougat. Емкость аккумулятора составила 4000 мАч. Конкурентами этой модели можно назвать смартфоны Redmi 5 и Redmi Note 5 от Xiaomi, а также Huawei Honor 9 Lite.