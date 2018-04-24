Ещё
Смартфон Samsung Galaxy A6+ показался на рендерах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смартфон Samsung Galaxy A6+ показался на рендерах 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Мобильный телефон. Ежедневные мобильные новости
В сети появились новые рендеры готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy A6 Plus, который пока не был представлены официально. Их опубликовал голландский ресурс TechTastic.
На рендерах смартфон показан в синем и золотистом цветовых вариантах. Изображения подтверждают безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X и двойной камерой.
Согласно более ранним слухам, выпуск Samsung Galaxy A6 и A6 Plus ожидается в ближайшие месяцы. Это смартфоны среднего уровня, старшая модель получила двойную основную камеру, а младшая — обычную одинарную. Под камерой расположен сканер отпечатков пальцев. Galaxy A6 оснащается 5,6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18,5:9, процессором Exynos 7870 и 3 и ГБ оперативной памяти. Galaxy A6 Plus станет обладателем 6-дюймового дисплея, процессора Qualcomm Snapdragon 625 и 4 ГБ оперативной памяти.
Размеры составляют 149,9 x 71,5 x 7,8 мм и 160,2 x 76,2 x 8,3 мм, соотвественно. Оба смартфона получили разъём microUSB вместо более современного USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.
Ferra.ru: последние новости
Huawei назначила анонс смартфона Honor 10 на 19 апреля Рассекречен смартфон LG V35 ThinQ Смартфон Nokia X6 с двойной камерой Zeiss дебютирует 27 апреля
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ432
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня6
«Газпром» готов «добить Украину»121
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии58
Совет Европы пригрозил наказать Россию284
Видео
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение