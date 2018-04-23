Рендеры Galaxy A6 и A6+ в чехлах «подтвердили» их основное различие?

Предполагаемые рендеры Galaxy A6 и A6+ дополнительно «подтвердили» некоторые трендовые особенности новинок, которыми компания Samsung, вероятно, порадует многочисленных ценителей своих мобильных девайсов уже вскоре. Оба смартфона произведут приятное впечатление своими дисплеями и ставшим за долгие годы привычным аудиоразъемом. Камеры двух еще не показанных компанией Samsung девайсов станут заметно различаться между собой.

Samsung Galaxy A6 В ближайшем будущем лидером рынка смартфонов — компанией Samsung — будут представлены два новых девайса — Galaxy A6 и A6+. За последние месяцы в Сети уже несколько раз появлялись сообщения об этих умных телефонах, поэтому многие пользователи уже примерно представляют себе, о чем идет речь. Новое сообщение, основанное на появившихся в Сети изображениях чехла для еще не представленных девайсов, было рассмотрено на страницах ресурса phonearena.com в иллюстрированной заметке Космина Василе (Cosmin Vasile).

Как дополнительно сообщается, программное обеспечение новых смартфонов линейки Galaxy A будет основано на операционной системе Android 8.0 Oreo, которая была выпущена развивающей самую популярную мобильную программную платформу компанией Google в 2017 году.

Трендовые особенности Galaxy A6 и A6+. Дисплеи Infinity и двойная камера в одном из девайсов

Samsung Galaxy A6+

Новинкам будет свойственен целый ряд весьма интересных особенностей, в числе которых — двойная камера, расположенная на задней панели (в одной из еще не анонсированных моделей), и дисплеи Infinity. Основанные на слухах рендеры Galaxy A6 и A6+ появлялись в Сети еще не минувшей неделе. Но на этот раз считается, что появившиеся изображения являются официальными рендерами чехла. Эта «утечка» дает пользователям возможность составить для себя более полное впечатление о предстоящих к выпуску компанией Samsung новых умных телефонах Galaxy A.

Рассматриваемые изображения содержат важную информацию. Глядя на них, становится понятно, что ни одна из моделей, которым только предстоит увидеть свет, не будет оснащена физической кнопкой Home. Представляется вероятным, что основная камера Galaxy A6+ будет двойной, в то время как Galaxy A6 оснастят обычной камерой, основанной на одном сенсоре.

Многие пользователи будут рады тому, что и в Galaxy A6 и в A6+ будут 3,5-миллиметровые аудиоджеки. Отсутствие этих привычных разъемов во многих современных смартфонах не вызывает восторга у пользователей. Рассматриваемые девайсы могут появиться в продаже на рынке Европы уже в мае 2018 года. Galaxy A6, вероятно, укомплектуют 3 гигабайтами оперативной памяти, а Galaxy A6+ — четырехгигабайтным ОЗУ.

На каких чипсетах станут базироваться Galaxy A6 и A6+?

Чипсетом новых смартфонов поколения Galaxy A6 может стать Exynos 7870, анонсированный еще в феврале 2016 года и рассмотренный в опубликованной ресурсом phonearena.com заметке Бена Р. (Ben R.).

Как широко известно, помимо чипсетов, которые предлагают вендорам мобильных девайсов такие известные компании, как Qualcomm и MediaTek, существуют и другие аппаратные платформы для смартфонов. К ним относятся чипсеты Exynos собственной разработки Samsung. Exynos 7 Octa 7870 является чипсетом с восьмиядерным центральным процессором, изготавливаемым в соответствии с 14-нанометровым технологическим процессом. Графическим процессором этого чипсета является Mali-T830.

Согласно ранее появлявшимся в Сети и уже рассматривавшимся предположениям, отличие модели Galaxy A6+ может проявиться и в чипсете, на котором базируется девайс. В качестве вероятной мобильной аппаратной платформы Galaxy A6+ называли Snapdragon 625, оснащенный восьмиядерным центральным процессором и графическим процессором Adreno 506. Не исключено, что чипсеты, которым предстоит стать основой «железа» новых девайсов от компании Samsung, будут зависеть от того рынка, на котором станут предлагаться смартфоны.

Субфлагманы линейки, Galaxy A8, компания Samsung уже представляла в 2018 году

Линейка Galaxy A пользуется немалой известностью. Этот модельный ряд смартфонов от Samsung относится к средней ценовой категории. Одной из особенностей линейки является то, что южнокорейский технологический гигант ежегодно выпускает смартфоны с одними и теми же названиями-номерами. Отличие состоит только в годе выпуска смартфонов и, конечно же, в аппаратных и программных особенностях, которые с каждым годом становятся все более впечатляющими.

Смартфоны этой линейки, Galaxy A8 (с 5,6-дюймовым дисплеем, 4 гигабайтами оперативной памяти и 32-гигабайтным встроенным накопителем) и A8+ (с 6-дюймовым экраном, 6 гигабайтами ОЗУ и встроенным накопителем емкостью 64 гигабайта), уже дебютировали в текущем году. Впрочем, их анонс состоялся еще в декабре минувшего года. Для Galaxy A8 характерен ряд особенностей, делающих его подобным Galaxy S8. Речь идет о более высоком, чем экраны обычных смартфонов, Infinity Display с соотношением сторон 18,5:9.

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