Новости Android #159: Galaxy X и трояны в Google Play

Представляем вашему вниманию 159-й выпуск нашего еженедельного проекта «Новости Android»! Сегодня в выпуске мы поговорим о выходе Galaxy X, опасностях в Google Play и многом другом. Ниже с этими же новостями вы можете ознакомиться в традиционном текстовом формате.

Huawei сохранит уникальную особенность своих смартфонов за собой

Huawei не намерена поставлять фирменные процессоры Kirin сторонним производителям смартфонов. Об этом представители производителя рассказали журналистам тематических изданий в кулуарах конференции Huawei Global Analyst Conference, которая состоялась в начале недели.

Мы не рассматриваем производство процессоров в качестве самостоятельного бизнеса и не намерены монетизировать его, начав принимать заказы от конкурентов, заявил представитель компании. Продажи смартфонов Huawei позволяют не задумываться о поисках иных статей дохода.

Huawei — один из немногих вендоров, которые самостоятельно обеспечивают себя процессорами. «Камни» собственного производства позволяют разработчикам компании более эффективно оптимизировать аппаратную составляющую своих смартфонов для работы с фирменной оболочкой.

Процессоры Kirin выгодно отличаются от разработок конкурентов углубленной интеграцией искусственного интеллекта. Нейронные сети самостоятельно регулируют энергопотребление смартфона, повышая уровень его автономности, а также обеспечивают более качественную работу встроенной камеры.

Samsung передумала выпускать 7-дюймовый Galaxy X Гибкий Galaxy X, который, по заявлениям производителя, должен дебютировать до конца текущего года, в разложенном состоянии не будет превышать размеров Galaxy Note 8. Об этом сообщает южнокорейская деловая газета The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники The Bell отмечают, что Samsung отказалась от выпуска 7-дюймового фаблета в пользу более компактной версии. Это значит, что в продажу поступит модель, отличная от той, которую производитель демонстрировал за закрытыми дверями на CES’2018 в Лас-Вегасе.

Решение о выпуске более компактной версии может быть продиктовано стремлением Samsung решить проблему заломов, о которой сообщалось ранее. По некоторым данным, дисплеи меньшей диагонали в меньшей степени подвержены образованию характерных следов на месте сгиба матрицы.

Как ранее подчеркнул глава мобильного подразделения Samsung Донг-чжин Ко, производитель принял решение перенести релиз Galaxy X с середины на конец года из-за необходимости доработки программного обеспечения. Аппаратная начинка смартфона, по его словам, уже полностью готова.

Представлен Honor 10: Kirin 970, 6 ГБ ОЗУ, вырез в дисплее

Компания Huawei наконец представила Honor 10. Девайс получил много интересных особенностей, а самыми очевидными можно назвать вырез в дисплее и цвета корпуса, которые переливаются в зависимости от угла обзора. Девайс также получил искусственный интеллект AI 2.0, 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт флеш-памяти.

Версия с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти оценена в 2599 юаней (414 долларов, или около 25 тысяч рублей), версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти стоит 2999 юаней (477 долларов, или около 29 тысяч рублей). За эти деньги пользователи получат тонкий 7,7-миллиметровый корпус, который закруглен с обеих сторон. Всего доступно четыре цвета: Phantom Purple, Phantom Blue, Seagull Gray и Midnight Black.

Девайс оснастили 5,84-дюймовым LTPS IPS LCD-дисплеем с разрешением 2280 x 1080 точек с соотношением сторон 19:9. Вырез в дисплее можно скрыть по аналогии с P20 Pro, а сканер отпечатков пальцев расположили в кнопке «Домой», расположенной на фронтальной панели. Аппарат получил процессор Kirin 970, аккумулятор на 3320 мАч с быстрой зарядкой 5V/4,5A (до 50 процентов заряда за 25 минут).

«Из коробки» Honor 10 работает на базе Android 8.1 Oreo и с фирменной оболочкой EMUI 8.1. Honor 10 оснастили двойной основной камерой (16 Мп f/1.8 + 24 Мп f/1.8) и 24-Мп фронтальной. К слову, фронтальная камера полностью аналогична таковой в P20 и P20 Pro. Из других особенностей отметим поддержку Bluetooth 4.2, USB-C, GPS, GLONASS, имеется 3,5-мм разъем под наушники. Любители качественного звука будут рады наличию Hi-Fi-аудиочипа AK4376A с поддержкой звука 7.1.

Предзаказать Honor 10 можно будет уже сегодня, а официальные продажи в Китае стартуют 27 апреля.

Троян, выдававший себя за «Алису», скачали более 20 тысяч раз Специалисты антивирусной компании «Доктор Веб» узнали о появлении в каталоге Google Play вредоноса Android.Click.245.origin, выдающего себя за самостоятельный клиент голосового ассистента «Алиса». Троян был загружен более 20 000 раз и, не обладая полезной функциональностью, подписывал своих жертв на платные сервисы.

После загрузки на устройство вредонос определял тип подключения к Сети и отправлял пользователю ссылку на загрузку якобы дополнительных компонентов «Алисы». В случае, если соединение было установлено через Wi-Fi, на экране появлялось окно с требованием ввести номер телефона и подтвердить регистрацию кодом из SMS.

Если доступ в Сеть обеспечивался сотовой сетью, номер определялся автоматически. После успешного прохождения регистрации пользователь оказывается подписан на дорогостоящую услугу одного из контент-провайдеров. К моменту выхода публикации троян был удален из каталога Google Play цензорами компании Google.

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