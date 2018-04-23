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Samsung показала 4K телевизор высотой в 3 этажа
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Samsung показала 4K телевизор высотой в 3 этажа 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Samsung показала 4K телевизор высотой в 3 этажаSamsung представила новую линейку 4K-дисплеев под названием Onyx.
Эти экраны достигают в высоту 34 фута (~ 10 метров) и способны воспроизводить видео в форматах 2K, 4K и 3D, а также ролики с поддержкой HDR.
Главное отличие экрана корейцев от тех, которые устанавливают в кинотеатрах: это не экран для проектора, а, по сути, огромный телевизор. Да, он меньше аналогов в кинотеатрах, но это полноценный 4K-телевизор с огромным экраном.
Разумеется, есть ещё один несомненный плюс. Зрителям не нужно находиться в полной темноте для просмотра фильмов, видео.
В компании также отметили, что они работают над внедрением в кинотеатры аудиосистемы от JBL для максимального баланса изображения и звука.
Samsung не назвала стоимости дисплеев, но аналитики прикинули цену в $500-800 тыс. Пока планируется
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