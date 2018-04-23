iPhone X против Galaxy S9+: кто заряжается быстрее?

iPhone X на «спринтерских» дистанциях заряжается значительно быстрее Galaxy S9+, выяснили авторы ресурса Ai, столкнув оба смартфона, что называется, лоб в лоб. Флагман компании Apple обогнал конкурента от южнокорейского производителя по скорости зарядки на всех этапах, за исключением последнего.

Apple заявляет, что iPhone X способен подзарядиться до 50% всего за полчаса. Правда, добиться такой скорости можно только с использованием 29-ваттного ЗУ, поставляемого в комплекте с MacBook. Galaxy S9+, в свою очередь, «из коробки» имеет блок питания необходимой мощности, не провоцируя своего владельца на дополнительные траты.

Первая сверка показателей произошла через 15 минут после подключения устройств к сети электропитания. За это время аккумулятор iPhone X набрал 25%, обогнав Galaxy S9+ на 7%.

По истечении получаса «десятка» подзарядилась до обещанных 50%, в то время как его конкурент из Южной Кореи едва смог дотянуть до 35%.

Через 45 минут iPhone X еще больше увеличил разрыв, достигнув 72%, в то время как Galaxy S9+ отставал от него почти на 20%.

Спустя час показатели стали выравниваться. iPhone X хоть и продолжал удерживать позицию лидера с честно заработанными 80%, Galaxy S9+ подтянулся до 71%. По истечении полутора часов показатели были следующими: iPhone X — 96%, Galaxy S9+ — 92%. На завершающем этапе (после 1 часа 45 минут, проведенных на зарядке) флагманская «галактика» первой достигла 100%, опередив «десятку» на 8 минут.

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