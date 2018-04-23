Видеообзор: Две недели с Samsung Galaxy S9

Про Samsung Galaxy S9 до его выхода говорили многое. Когда он вышел, было много обзоров, но сегодня хочется не просто в очередной раз перечислить его характеристики, а поделиться опытом использования.

К смартфонам от Samsung у меня всегда было двоякое отношение, которое выражалось в том, что я так и не мог сродниться с ними. С одной стороны, они мне всегда нравились технически, а многие еще и внешне, но при этом всегда в них было что-то не так. Как правило, это сводилось к оболочке или элементам управления.

Далеко за примером ходить не надо. Внешне мне очень нравятся закругленные края. Особенно то, какой вид они приобрели именно в последнее время, но все равно при этом что-то меня в них смущает. Спасибо компании хоть за то, что она убрала название с передней панели. На мой взгляд, место ей в лучшем случае на задней стенке.

В остальном мне понравилось то, что компания постоянно экспериментирует с дизайном. Например, они три раза за последний год переносили сканер отпечатков на разные места. Вопрос в том, почему сразу было не разместить его там, где надо, но это уже можно назвать попытками придумать что-то удобное и красивое. В любом случае сейчас смартфоны компании пришли к единому стилю, и я не считаю, что это плохо, а касается это не только сканера, но и всего корпуса.

Я пользовался Samsung S9 чуть больше двух недель и попробовал в нем все, что мне было интересно. Хотя первое, что после презентации было интересно больше всего, это камера, новые способы разблокировки и анимированные эмодзи.

Да, анимированные эмодзи мне были интересны. Мне было любопытно, как компания смогла реализовать эту функцию после долгих разговоров о ней прошлой осенью. Основным отличием от анимодзи в исполнении Apple будет то, что у Apple за это отвечает система, созданная для разблокировки по лицу, а она не просто смотрит на пользователя, а именно сканирует лицо, составляя его 3D-модель. Этого достаточно для того, чтобы ничего не дергалось и работало ровно и плавно.

В итоге Samsung S9 выдает изображение с рывками, и оно не всегда соответствует действительности. Из-за этого функция надоедает еще быстрее. Вариант от Apple тоже не занимает основательное место в жизни, но за счет уровня реализации смотрится значительно симпатичнее и поэтому располагает к себе значительно больше.

Создание модели — это вообще отдельная история. Ты проходишь несколько шагов, а на выходе получается кто-то, кто не очень-то на тебя и похож. Может, я не прав, так как я себя иначе вижу, но все равно мне кажется, что сходств очень мало. Точно так же можно было снять кого угодно, и получилось бы примерно такое же изображение.

Вообще, все приложение «Камера» сделано в азиатском стиле и традиционно для Samsung. В нем есть много масок, которые далеко не всем нужны, хотя пару раз с друзьями мы посмеялись от души над тем, что творилось на экране, но не более того.

С точки зрения эргономики смартфон, конечно, стал удобнее, но сканер все равно расположен слишком близко к камере, и иногда палец не нее попадает. Во многом это происходит из-за высокого бортика сканера, упираясь в который хочется продвинуть палец дальше, и он попадает на окошко камеры. Но это дело привычки, да и вообще проще пользоваться разблокировкой по лицу.

Еще одним минусом в эргономике я бы назвал кнопку ассистента, которого компания активно продвигает. Кнопка вызова Биксби находится по-прежнему рядом с кнопками громкости, и часто получается нажать нее вместо уменьшения громкости. Тоже дело привычки, но в первое время ошибки встречаются. А вот то, что кнопка Power стала хоть и на пару миллиметров, но повыше, я оценил как плюс, для меня это более удобно.

Комбинированная система распознавания лиц только одна из огромного числа систем идентификации владельца, которые есть в Samsung Galaxy S9. Традиционные коды, графические пароли и отпечаток никуда не делись, но кроме них есть разблокировка по лицу и по радужке глаз, но если в обычном варианте они были и до этого, то теперь они совмещены в единую систему.

Распознавание происходит быстро, и это видно по анимации, но после этого смартфон почему-то не сразу разблокируется. С чем это связано, сказать сложно, но после обновления, которое прилетело не так давно, ситуация стала получше, хотя это субъективно.

Комбинированная система идентификации пользователя должна работать надежно, но проверить это слишком сложно, поэтому просто поверим производителю на слово. Тем не менее в условиях сложного освещения она работает лучше, чем распознавание лица в предыдущей модели. В полной темноте до iPhone X пока далеко, но результат не так плох, как говорят многие.

Про производительность смартфона даже не стоит говорить. В Россию Samsung Galaxy S9 поставляются с процессором Exynos 9810. Кто-то расстроится, что это не Snapdragon 845, но Exynos не менее производительный процессор, поэтому никаких проблем не будет. На самом деле мобильные процессоры в последнее время уже настолько опережают потребности, что говорить о производительности во флагманах даже не приходится. Она просто есть, и ее хватает.

Я не очень часто играю в игры на смартфоне, так как считаю, что для этого есть PlayStation, но иногда все же бывает. На этом я тоже попробовал запустить несколько требовательных игр и поиграть в них какое-то время. Нагрев корпуса есть, но падения частоты кадров почти нет.

Жаль только, что оперативной памяти всего четыре гигабайта. В версии «Плюс» уже шесть, но я пользовался обычной версией. Не раз говорил, что мне больше по душе небольшие смартфоны. Хотя этот сложно назвать небольшим, скорее он достаточный.

В Samsung Galaxy S9 экран мне понравился больше, чем в прошлогодней модели, так как он меньше изменяет цвета. Осталось только сделать что-то с боковыми гранями, чтобы они не так выделялись. В остальном нареканий дисплей особо не вызвал. Яркости в целом ему хватает, а о детализации и говорить нечего, она на высоком уровне, благодаря максимальному разрешению 2960 на 1440 точек.

В отношении дисплеев Samsung мне всегда нравилось то, что его разрешение можно менять. Я ставил максимальное только тогда, когда хотел осознать, что это такое. Но в итоге вернулся к рекомендованному 2220 на 1080 и прекрасно себя с ним чувствовал. Особой экономии энергии не заметил, но все равно не вижу смысла в том, чтобы выкручивать его на максимум, если четкости изображения все равно хватает.

Если более подробно остановиться на автономности, то нельзя сказать, что она меня впечатлила. В моем режиме смартфон часто не доживал даже до конца дня, хотя многие другие делали это спокойно. Даже режимы оптимизации не сильно мне помогали. По крайней мере так было в моем случае, когда я не играю в требовательные игры, но дисплей у меня включен часто, и иногда некоторые приложения работают в фоновом режиме.

Основной отличительной особенностью камеры является переменное значение диафрагмы, которое может варьироваться от f/1,5 до f/2,4. Найти практическую необходимость в этом не всегда просто, и поэтому сложно сказать, насколько бы камера пострадала, если бы такой функции в ней не было. В целом размытие, достигаемое за счет работы диафрагмы, получается неплохим, но достигаемый эффект заметен, только если снимать с небольшого расстояния. Если можно так сказать, в макрорежиме.

С одной стороны, камера Samsung Galaxy S9 хорошая, и она лучше, чем у S8 и Note8, но, во-первых, не очень сильно, а во-вторых, после выхода Huawei P20 и P20 Pro обычные камеры немного поблекли на их фоне.

Светосила у камеры хорошая, но при этом все равно она не на голову выше других смартфонов, а по динамическому диапазону она иногда даже чуть-чуть проигрывает тому же Google Pixel 2.

На вопрос, нужна ли в смартфоне камера с возможностью съемки видео в 960 fps, однозначно ответить сложно. Вы часто пользуетесь той замедленной съемкой, которая есть в вашем смартфоне? 120 fps, 240 fps… Это хорошо, но используется от силы пару раз в год. У кого-то, конечно, чаще, но я говорю про традиционный вариант использования.

Снять в этом режиме можно буквально несколько секунд видео. И то речь идет о готовом видео. На входе это будет примерно 0,1-0,2 секунды, которые превратятся примерно в 6-7 секунд сверхзамедленного видео. Технически все равно это здорово, и я восхищался этим еще тогда, когда компания Sony сделала один из первых шагов в этом направлении, но на практике технология слабо применима.

Если снимать что-то, что длится долго, то замедлить получится, а если хочется снять короткое событие, то придется постараться. Камера может сама начать запись, когда поймет, что движение началось, но на деле все равно срабатывает это не очень хорошо, и иногда бывают ошибки.

Сверхзамедленное видео имеет HD-разрешение, в отличие от Sony XZ2, где такое видео снимает в FullHD. Но чтобы не вводить в заблуждение, напомню, что там поддержка более высокого разрешения доступна за счет уменьшения времени съемки. Поэтому сейчас HD для такой съемки — это нормально. Так снимает и Sony (если выбрать соответствующий режим), и Huawei, и сам Samsung. Маловероятно, что в ближайшее время что-то изменится, если это не будут технические уловки.

Съемка видео выглядит неплохо, и оптический стабилизатор в этом помогает. Цифровой не всегда хорошо помогает, а иногда даже портит картину. До обновления он рвал картинку на части. После обновления ситуация стала получше, а такие неприятности встречаются реже и в основном при съемке в 4К 60 fps.

Селфи-камера не впечатляет на фоне конкурентов. Она просто есть, и она на уровне флагмана. Больше про нее сказать особо нечего. С резкостью все нормально, размытие, если оно есть, приятное, а цветопередача и контрастность на уровне обычных снимков.

Подводя итоги моего опыта эксплуатации, я могу сказать, что смартфон хоть и получился достойным, но не настолько, чтобы менять на него свой S8. Новая модель чем-то напоминает iPhone с припиской S, когда что-то обновилось, что-то поменялось, но на деле старая модель все еще отлично работает, и это поколение можно пропустить.

Поэтому если вы в прошлом году думали, обновить ли S7 , не говоря уже об S6, то теперь, возможно, стоит. Ждать еще год можно, но так можно будет ждать и в следующем году. Если вы хотите только начать пользоваться S-серией, то это неплохой вариант, хотя опять же есть ощущение, что через год шаг вперед будет существеннее. Но, с другой стороны, так всегда можно будет ждать еще год для покупки, ведь потом будет что-то лучшее, а это не совсем правильно.

Купить Samsung Galaxy S9