#Видео: Как мы меняли разбитое стекло iPhone X

Возвращение Apple к стеклянным корпусам своих смартфонов многие восприняли неоднозначно. Одним это понравилось, а другие начали переживать за надежность и прочность конструкции. Мы столкнулись с разбитым стеклом на задней стенке и готовы поделиться опытом по его замене.

Замену стекла мы производили в сервисе Modmac, с которым давно знакомы и доверяем ему. Во время работы специалист давал подробные объяснения своих действий, которые мы заложили в основу подготовленного видео.

Также, когда мы готовили этот материал, мы спросили вас, что бы вы хотели узнать по поводу обслуживания и ремонта iPhone. Ваши вопросы мы передали специалистам сервиса и получили от них ответы.

Вопрос читателя:

Добрый день! При обычных голосовых звонках с iPhone X, собеседники жалуются на качество передаваемого звука, говорят, что он «как из трубы». При этом, если включить громкую связь, такая проблема не наблюдается. C чем это может быть связано?

Отвечают специалисты сервисного центра Modmac: Дело в том, что в iPhone X есть несколько микрофонов. Один из них располагается на основной камере и отвечает за звук при записи видео. Еще один находится на фронтальной камере и отвечает за громкую связь. Также есть еще два микрофона, располагающихся на нижнем шлейфе, один из которых отвечает за работу диктофона, а другой как раз задействуется при обычных звонках. И поэтому, для того чтобы избавиться от проблемы, нужно будет поменять нижний шлейф. Если проблема останется, то виновата уже прошивка вашего телефона.

Вопрос читателя:

На iPhone 5s при перезагрузке или нажатии сочетания клавиш «Power + Home» перед выключением появляются полоски на весь экран. Потом они исчезают и все становится нормально. Это программная проблема или что-то с дисплеем?

Отвечают специалисты сервисного центра Modmac: Данная проблема иногда встречается у наших клиентов. Спешим вас обрадовать, что ваш дисплей и телефон в целом абсолютно исправны. И это даже является не программной проблемой, а спецификой работы iOS 10, и iOS 11. Насколько нам известно, в последних версиях прошивки поправили данный баг.

Вопрос читателя:

Вчера внезапно при звонке с iPhone 6s Plus через комплектные наушники услышал треск, также собеседник слышал исключительно треск вместо голоса. При воспроизведении музыки и другого звука проблем нет. Ситуация сохраняется, если использовать гарнитуру с другим телефоном. В чем может быть проблема?

Отвечают специалисты сервисного центра Modmac: Для начала мы вам советуем попробовать использовать ваш телефон в паре с другими наушниками, если проблема исчезнет, значит на вашей гарнитуре сломался микрофон. К сожалению, данный дефект мы не сможем устранить, и соответственно предлагаем вам приобрести новые оригинальные наушники от Apple, что вы можете сделать тоже в сервисном центре Modmac. Если проблема сохранится и при использовании другой гарнитуры, то, скорее всего, неисправен аудиокодек, и аппарат нужно будет оставлять на диагностику.

Вопрос читателя:

Сохраняется ли пылевлагозащита после замены заднего стекла на iPhone X?

Отвечают специалисты сервисного центра Modmac: После любого вскрытия аппарата сразу же повреждается оригинальная проклейка экрана и теряется пылевлагозащита. Мы, в свою очередь, сможем восстановить защитный слой, но дать гарантий того, что ваш смартфон не будет пропускать влагу, не можем, поэтому мы не советуем нашим клиентам ходить вместе с телефоном в ванную или в любое другое место, где ваш телефон может подвергнуться воздействию воды или пыли.

Вопрос читателя:

Скажите, сколько стоит замена верхнего динамика на iPhone Х? Является ли это гарантийным ремонтом? Слышу хрипы при разговоре и проигрывании видео.

Отвечают специалисты сервисного центра Modmac: Стоимость замены верхнего динамика в нашем сервисном центре составляет 2490 рублей. Данный случай, конечно, является гарантийным, и вы можете смело обращаться в авторизованный сервисный центр, но если вы покупали аппарат за границей и на ваш телефон не распространяется гарантия на территории России , авторизованный сервисный центр никак не сможет вам помочь. В данной ситуации вы можете обратиться в сервисный центр Modmac, где мы в кратчайшие сроки решим вашу проблему.

Вопрос читателя:

Как долго по времени длится замена заднего стекла iPhone X и сколько стоит эта услуга?

Отвечают специалисты сервисного центра Modmac: Процедура замены заднего стекла на iPhone X достаточно сложная и занимает приблизительно 2-3 часа, в зависимости от того, как у вас разбилось заднее стекло. Чем больше повреждений, тем дольше и осторожнее мастеру придется извлекать стеклянные кусочки. Стоимость данной услуги в сервисном центре Modmac составляет 5990 рублей.

Замена стекла iPhone X В начале разборки любого смартфона, как правило, требуется снять экран. Для этого надо будет открутить винтики в нижней части корпуса, рядом с разъемом для зарядки. Откручиваются они специальной отверткой и могут потеряться, поэтому процесс требует максимальной осторожности.

Когда винтики будут выкручены, можно снимать сам дисплей, но для его демонтажа надо справиться с клеевым слоем, который уплотняет соединение и не позволяет влаге попасть внутрь. Для этого его надо как следует прогреть.

Когда экран будет удален, потребуется снять защитные экраны со шлейфов, а также отключить аккумулятор для большей безопасности и окончательно отсоединить все шлейфы дисплея.

Следующим шагом будет демонтаж камеры, так как ее рамка будет мешать установке заднего стекла, которое и надо заменить. Для демонтажа камеры надо будет снять прижимающую ее пластину и извлечь камеру из корпуса.

Для демонтажа аккумулятора потребуется усердно поработать над извлечением двухстороннего скотча из-под него. Надо подцепить его, а потом вытянуть. После этого аккумулятор можно будет легко снять.

Когда аккумулятор будет снят, переходим к последним шлейфам, многие из которых находятся как раз под аккумулятором.

Далее снимаем модуль фронтальной камеры и модуль системы FaceID, которые не совмещены с экраном и после его демонтажа остаются на месте.

Одним из последних шагов будет отсоединение материнской платы, которая в iPhone X очень маленькая и постепенно уменьшается практически с каждым новым поколением смартфонов.

Снять спираль беспроводной зарядки будет сложнее, но при должном уровне сноровки это тоже выполнимо.

Когда все работы по демонтажу внутренних элементов проведены, можно приступать к демонтажу остатков стекла на задней стенке. Тут тоже потребуется немного подогреть аппарат и поработать специальным инструментом.

После демонтажа стекла надо будет снять только рамку камеры, которая является последним препятствием на пути к установке нового стекла, и соскоблить последние остатки клея по бокам.

После этого перед нами предстанет голая задняя стенка iPhone X, на которую и надо будет приклеить новое стекло.

Сборка аппарата производится в обратной последовательности, но при этом не стоит забывать о том, что iPhone X с его внутренними компонентами является хрупким и дорогостоящим устройством, которое очень легко повредить. Именно поэтому подробный процесс разборки приведен исключительно в ознакомительных целях, и мы не рекомендуем вам самостоятельно проводить подобные операции. Лучше доверьте свое устройство профессионалам.

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Ремонт iPhone X в Modmac