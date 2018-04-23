40-процентные скидки на потребительскую электронику в GearBest

Если пользоваться техникой, то только новой, если покупать ее, то только в интернет-магазине GearBest, регулярно устраивающем всевозможные акции. Вот и сегодня в нем началась новая распродажа, посвященная современной потребительской электронике, и скидки на нее достигают впечатляющих 40%.

Различных товаров, участвующих в акции, не просто много, а очень много — и здесь более 80, и многие из них не просто продаются по сниженной цене, но еще и доставляются по России совершенно бесплатно до ближайшего почтового отделения . Цены на гаджеты стартуют всего лишь с 10 долларов США, но помните, что количество товара и время проведения акции имеют определенные ограничения, так что с покупкой тянуть не стоит. Среди предложенных устройств вы найдете продукцию брендов, известных всем и каждому: здесь представлены новинки от Lenovo, Xiaomi, SjCAM, Oukitel, Elephone, Gamesir, Meizu, JXD и многих других компаний. Все устройства поделены на категории, и вы можете найти здесь наушники (проводные и беспроводные), веб-камеры, видеорегистраторы, IP-камеры, экшен-камеры в усиленном корпусе и даже с защитой от воды, а также фитнес-трекеры, штативы, стабилизаторы, камеры наблюдения, Bluetooth-гарнитуры и многое другое.

В списке присутствуют умные часы и браслеты, автомобильные зарядные устройства, техника для умного дома (термостаты, колонки и тд), шлемы виртуальной реальности, аксессуары для игр и даже специальные устройства, превращающие любой современный смартфон в игровую приставку, будь он на Android или iOS. Всеми любимая компания Xiaomi представлена в данном случае во всех без исключения категориях: в GearBest с очень большой скидкой можно купить элементы умного дома от нее, автомобильные видеорегистраторы, умные часы и браслеты, наушники и далее по списку. Цены действительно очень приятные: к примеру, экшен-камера Xiaomi Mijia, способная вести запись в формате 4К, будет стоить всего $125, а наушники Xiaomi Mi IV Hybrid Dual станут вашими в обмен на $15.