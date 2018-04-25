В Китае показали самые защищенные смартфоны

Редакции Hi-News.ru удалось посетить масштабную выставку Global Sources Mobile Electronics, которая прошла в Гонконге с 18 по 21 апреля. Мероприятие было полностью посвящено инновационным разработкам в области мобильных устройств, и мы не упустили возможность заглянуть на несколько стендов, в том числе производителя Nomu, который является лидером на рынке защищенных смартфонов.

Главное отличие смартфонов Nomu от остальных (чем они и привлекли наше внимание) — уникальность во всем, начиная от необычного внешнего вида и заканчивая использованием передовых технологий, обеспечивающих впечатляющие технические характеристики. Так, например, многие устройства данного производителя имеют форму правильного восьмиугольника. Это сделано не просто так: данная особенность позволяет максимально защитить смартфон при падении даже на твердую поверхность.

Еще одна особенность смартфонов Nomu — защита по стандарту IP69 или MIL (военный стандарт защиты), которые гарантируют им полную сохранность даже при нахождении на глубине до 2 метров в течение целого часа. В то же время большинство современных смартфонов защищены по стандарту IP68 (от влаги и пыли) и уступают IP69. Военный стандарт защиты пригодится не только самим военным, но и, например, тем, кто предпочитает активный отдых или спорт в воде, охоту, рыбалку и так далее.

Одной из новинок, которая была анонсирована, стала модель S50 Series. Характеристики и дата поступления в продажу пока неизвестны, но производитель сообщил, что программную основу новинки составит ОС Android версии 8.1 с перспективой дальнейшего обновления до Android P.

В корпусе смартфона будет использоваться большое количество резины, чтобы защитить аппаратную начинку гаджета от повреждений. А на задней части корпуса разместился сканер отпечатков пальцев.

Немало и других интересных смартфонов в ассортименте Nomu. Так, например, смартфон S10 Pro хоть и оснащен защитой по стандарту IP69, но при этом стоит совсем недорого (около 10 тысяч рублей). При этом его не только можно погружать в воду на глубину 2 метра на срок до 1 часа: аппарат также устойчив к механическим повреждениям и контактам с враждебной средой.

Спецификации у S10 Pro тоже весьма достойные:

ОС: «Чистый» Android 7.0 Аккумулятор: 5000 мАч Память: 3 ГБ ОЗУ + 32 ГБ хранилища

Процессор: MT6737t 64 бит 1,5 ГГц Камера: 8 Мп сзади, 5 Мп спереди

Дисплей: 5.0 HD Corning Gorilla Glass 3 Материалы: мягкая резина Germany Bayer

Зарядное устройство 9В/ 2A Quick charge/ OTG GPS+GLONASS

Еще одним бестселлером Nomu является смартфон M6, которым заправляет 4-ядерный чипсет MediaTek MT6737T с тактовой частотой 1,5 ГГц. Объем оперативной памяти типичен для бюджетника — 2 ГБ, а встроенной 16 ГБ с возможностью расширения памяти с помощью карт microSD. Больше всего смартфон удивляет стеклянным корпусом (не совсем типично для защищенного смартфона), но здесь свою роль играет скорее дизайн, нежели практичность.