Лучшие защищенные смартфоны на рынке — какие они?

С 18 по 21 апреля в Гонконге прошла масштабная выставка Global Sources Mobile Electronics, посвященная новинкам мобильного рынка. Мы побывали на мероприятии, посетив стенды знаковых производителей из Китая , одним из которых стал лидер ниши защищенных смартфонов — компания Nomu.

Уникальность стратегии Nomu состоит в том, что производитель стремится выпускать смартфоны, которые непохожи на все остальные, и — отдадим ему должное — он с этим справляется на отлично. Это проявляется во всем, начиная от внешнего вида фирменных устройств и заканчивая их характеристиками.

При всей своей маскулинности внешность смартфонов Nomu не вызывает ассоциаций с протектором тракторной шины. Форма правильного восьмиугольника, которую производитель эксплуатирует почти во всех своих смартфонах, не мешает их внешней красоте и узнаваемости. Увидев Nomu хотя бы один раз, вы ни за что не спутаете его с решениями конкурентов.

Большинство современных смартфонов защищены по стандарту IP68, делая их корпус устойчивым к проникновению пыли и влаги. Nomu стремится к большему и сертифицирует все свои решения по стандарту IP69 или MIL (военный стандарт защиты), которые гарантируют им полную сохранность даже при нахождении на глубине до 2 метров в течение целого часа.

Кому это нужно, спросите? Поклонникам водных видов спорта, хайкинга, а также рыбакам, охотникам и носителям профессий, так или иначе сопряженных с риском для жизни. Со смартфонами Nomu не страшно и брод перейти, и в непогоду на посту выстоять.

Одной из новинок, которую AndroidInsider.ru протестировал на стенде Nomu, стала модель V18 Plus. Модель оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, прикрытым закаленным стеклом, устойчивым к повреждениям. Программную основу новинки составит ОС Android версии 8.1 с перспективой дальнейшего обновления до Android P.

Корпус смартфона выполнен из практичного сочетания металла и резины. Последний компонент прекрасно покажет себя при падениях, демпфируя удары и защищая аппаратную начинку гаджета от повреждений, а пользователя — от лишних затрат на ремонт. Производитель не стал гоняться за трендами, оснастив смартфон одиночным модулем камеры. Впрочем, даже его будет достаточно для съемки в повседневных условиях.

На задней части корпуса разместился сканер отпечатков пальцев. Он достаточно четко реагирует на прикосновения, практически моментально снимая блокировку. Производитель не раскрывает материал, которым защищен дактилоскопический датчик, но сомневаться в его прочности определенно не приходится. Сроки начала продаж смартфона пока остаются неизвестными.

Ассортимент Nomu необычайно широк. Посетив фирменный онлайн-магазин, вы наверняка сможете подобрать что-нибудь на свой вкус. Чего только стоит самый тонкий защищенный смартфон M6. В отличие от остальных представителей модельного ряда Nomu, этот сразу бросается в глаза за счет стеклянно-металлического корпуса толщиной всего 10 мм, что, впрочем, не повлияло на его устойчивость к стихиям и разного рода невзгодам.

Сертификация по военному стандарт MIL-STD-810G обеспечивает Nomu M6 защиту от перепадов температур, давления, ударов током и вибраций, а стандарт IP68 гарантирует устойчивость к попаданию внутрь корпуса пыли и воды при погружении на глубину до одного метра как минимум на полчаса.

Диагональ дисплея смартфона равна 5 дюймам и имеет разрешение 720p. С учетом аккумулятора емкостью 3000 мАч HD-матрица сыграет смартфону только на руку, обеспечив ему достойное время автономной работы. Здесь же стоит отметить поддержку быстрой зарядки, существенно сокращающей время, проводимое устройством возле розетки.

Производительностью Nomu M6 заправляет 4-ядерный чипсет MediaTek MT6737T с тактовой частотой 1,5 ГГц. Объем оперативной памяти стандартен как для модели среднебюджетного сегмента — 2 ГБ. Емкость встроенного хранилища равна 16 ГБ с возможностью расширения картами MicroSD.

Nomu M6 не претендует на звание мультимедийного смартфона, но оснащается качественным 13-мегапиксельным основным сенсором и выделенным аудиочипом NXT SmartPA. Его наличие придется по вкусу пользователям, ценящим качественное звучание. Но что по-настоящему удивляет — не меньше, чем стеклянный корпус, — так это цена девайса. Базовая версия обойдется вам дешевле 10 000 рублей, и это с учетом доставки!