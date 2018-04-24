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Игровая плата от Supero поддерживает до 128 ГБ оперативки
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Игровая плата от Supero поддерживает до 128 ГБ оперативки 

Chip.ru 3 часа назад
Фото: Chip.ru
Американский производитель материнских плат Supermicro, специализирующийся в основном на серверных решениях, решил порадовать публику новой материнской платой форм-фактора ATX, на основе которой можно создать мощный игровой ПК. Модель Supero C9X299-PG300 позволяет устанавливать процессоры Core i5/i7/i9 X-Series семейств Kaby Lake-X и Skylake-X.
Можно подключить сразу четыре видеокарты (SLI/CrossFire по формуле «x16 + x8 + x8 + x8»), два U.2— и шесть SATA-накопителей. Для оперативной памяти имеется восемь слотов, поддерживающих модули формата DIMM DDR4-1600/…/2666 общей емкостью до 128 ГБ. Здесь также есть комбинированный радиатор оригинальной формы для чипсета X299 и M.2-накопителей, четыре порта USB 3.1 (в том числе один типа C), интерфейс 10-Гбит Ethernet (1 порт, контроллер Aquantia AQC107), кнопки Power, Reset и Clear CMOS, индикатор POST-кодов.
Источник: Supero
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