Игровая плата от Supero поддерживает до 128 ГБ оперативки

Американский производитель материнских плат Supermicro, специализирующийся в основном на серверных решениях, решил порадовать публику новой материнской платой форм-фактора ATX, на основе которой можно создать мощный игровой ПК. Модель Supero C9X299-PG300 позволяет устанавливать процессоры Core i5/i7/i9 X-Series семейств Kaby Lake-X и Skylake-X.

Можно подключить сразу четыре видеокарты (SLI/CrossFire по формуле «x16 + x8 + x8 + x8»), два U.2— и шесть SATA-накопителей. Для оперативной памяти имеется восемь слотов, поддерживающих модули формата DIMM DDR4-1600/…/2666 общей емкостью до 128 ГБ. Здесь также есть комбинированный радиатор оригинальной формы для чипсета X299 и M.2-накопителей, четыре порта USB 3.1 (в том числе один типа C), интерфейс 10-Гбит Ethernet (1 порт, контроллер Aquantia AQC107), кнопки Power, Reset и Clear CMOS, индикатор POST-кодов.

Источник: Supero

Фото: Supero Опрос: А вы вообще знаете, какая системная плата стоит в вашем компьютере? Да Кажется, да Нет Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Системная плата Gigabyte Z370N WIFI поможет разогнать процессор до частоты 5 ГГц и более

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