Тест и обзор материнской платы MSI Z370 Godlike Gaming: красная кнопка

Итоги теста Высокие баллы за оснащение объясняются наличием PCI-Express-слотов (1 x x16, 1 x x8, 2 x x4, 1 x x1), 6 (+ 4 внутренних) USB-3-портов, а также 4 слотов для установки планок оперативной памяти стандарта DDR4. По нашей оценке данная материнская плата лучше всего подойдет для пользователей с требованиями начального уровня. Хотя стоимость на это произведение вовсе не начальная — около 42 000 рублей, да и найти ее в продаже очень сложно. Преимущества Triple Killer LAN и Killer WIFI Изолированная аудиосистема с ESS DAC, 2x аудиопроцессорами и Nahimic 2+ дают потрясающее качество звука с параметрами 384kHz/32-bit BIOS Flashback+ Military Class 5 и Guard-Pro: дорогие качественые компоненты для высокой надежности и эффективности Высокий ОС-потенциал с 8 PCB-слоями и 16 VСore-фазами, включая поддержку LLC Недостатки стоимость Результаты тестирования MSI Z370 Godlike Gaming Соотношение цена/качество Плохо Место в общем рейтинге 6 из 16 Соотношение цена/качество: 30 Оснащение (100%): 91.7 Результаты тестирования Поставьте оценку — 92% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Оснащение

Материнская плата объединяет многочисленные компоненты в единое целое, что необходимо для беспроблемного функционирования настольного ПК. В центре платы находится сокет для процессора — в данном случае это сокет LGA1151. Он предназначен для установки процессоров, произведенных компанией Intel , относящихся к сериям Skylake и Kaby Lake.

Данная материнская плата поддерживает оперативную память исключительно стандарта DDR4, поэтому модули предшествующего стандарта, DDR3, теперь совместимостью не обладают и использованы быть не могут. Для подключения различных накопителей на выбор представлены следующие интерфейсы: 6 x SATA, 3 x M.2, 1 x U.2.

Помимо уже упомянутых USB-3-интерфейсов материнская плата предлагает пользователям еще и USB-2-порты (6 внутренних). Кроме того, есть у платы и графические выходы, чтобы можно было использовать встроенную графическую подсистему: HDMI, DisplayPort. Полный перечень оснащения Asrock Z270 Taichi вы найдете в нашем соответствующем рейтинге. Результаты тестирования MSI Z370 Godlike Gaming Как Chip оценивает материнские платы Intel

Материнские платы являются обязательной основой для функционирования любого компьютера. Они являются центром соединения всех интерфейсов подключенных компонент в каждом ПК. Однако, большинство моделей сильно отличаются от своих конкурентов только по одному пункту: оснащению.

Поэтому материнские платы для процессоров Intel и AMD мы оцениваем именно по их оснащению, выставляя оценку от 0 до 100 процентных пунктов. Эта оценка охватывает весь спектр релевантных «составных частей» платы и размещает её в нашем соответствующем рейтинге адекватно результатам сравнения с другими материнскими платами.

В наших таблицах вы можете получить наглядную информацию о том, что готова предложить покупателю протестированная модель — количество различных слотов, наличие таких «бортовых» чипов, как сетевой или звуковой, а также интерфейсы на задней панели. Кроме того, мы самым внимательным образом изучаем конструкцию платы и оцениваем значительные ошибки в проектировании и расположении компонент.

Если, к примеру, элементы системы охлаждения мешают установке большой графической карты, или если слоты для оперативной памяти находятся слишком близко к процессору и мешают использованию большого вентилятора — это оказывает негативное влияние на итоговое положение в рейтинге. Кроме того, благодаря оценке соотношения цены и качества вы можете быстро понять, достойна ли материнская плата запрашиваемых за нее денег. Характеристики и результаты тестирования MSI Z370 Godlike Gaming Соотношение цена/качество 30 Процессорное гнездо LGA1151 Форм-фактор E-ATX Чипсет Intel Z370 Тип памяти DDR4 Количество слотов памяти 4 PCIe-слоты 1 x x16, 1 x x8, 2 x x4, 1 x x1 Порты накопителей 6 x SATA, 3 x M.2, 1 x U.2 SATA-порты 6 M.2-порты 3 SATA-Express U.2 1 Графические порты — Количество LAN портов 2 LAN 1 чип Rivet Networks Killer E2500 LAN 1 порт 1000 Мбит/с LAN 2 чип Rivet Networks Killer E2500 LAN 2 порт 1000 Мбит/с WLAN 802.11ac Звуковая карта 7.1 Чипсет звуковой карты 2x Realtek ALC1220 und ESS E9018 DAC c Nahimic 2+ PS2 да Подсветка RGB Охлаждение пассивное Порты USB 3.1 6 (+ 4 внутренних) Поpты USB 3.1 1 x Type-A, 1 x Type-C (1 x внутренних) Порты USB 2.0 6 внутренних Целевая группа Начинающие пользователи Производитель чипсета Intel Поддерживаемые процессоры Skylake и Kaby Lake Альтернативные варианты

Материнские платы для процессоров Intel (LGA1151) с лучшей итоговой оценкой. Материнские платы — LGA1151. Все результаты тестов 1. Asus ROG Maximus IX Code Общая оценка: 100 Соотношение цена/качество: 67 2. MSI Z270 XPower Gaming Titanium Общая оценка: 97.6 Соотношение цена/качество: 47 3. Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 Общая оценка: 97.4 Соотношение цена/качество: 77 4. Gigabyte Aorus GA-Z270X-Gaming 7 Общая оценка: 94.1 Соотношение цена/качество: 64 5. Asrock Z270 Taichi Общая оценка: 91.9 Соотношение цена/качество: 88 Материнские платы — LGA1151. Все результаты тестов Читайте также: Топ-5 лучших игровых видеокарт 2017

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