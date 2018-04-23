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Как iPhone X вынудил Xiaomi отложить релиз флагмана Mi 7
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Как iPhone X вынудил Xiaomi отложить релиз флагмана Mi 7 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
В результате тщетных попыток скопировать наработки Apple, лежащие в основе Face ID, компания Xiaomi была вынуждена отложить релиз флагмана Mi 7. Об этом пишет DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли. По данным собеседников издания, китайский производитель так и не смог обучить будущий смартфон безошибочно узнавать своего владельца в лицо, взяв дополнительное время на адаптацию технологии.
Сообщается, что в случае успеха Xiaomi, Mi 7 станет первым смартфоном под управлением Android с аналогом Face ID от Apple. Поверить в это с учетом недавнего фиаско производителя достаточно сложно. Речь идет о программной технологии распознавания лиц, которую Xiaomi не осилила доработать к релизу Xiaomi Mi Mix 2S, понадеявшись на лояльность потребителей и пообещав выпустить ее когда-нибудь потом.
Смешно даже думать, что Xiaomi сможет вот так запросто реализовать адекватно работающий комплекс лицевой идентификации, на проработку которого у Apple ушло несколько лет. Лучшее, чего вообще можно ожидать, — обычная фронтальная камера с подсветкой, позволяющей разглядеть лицо пользователя в темноте. Рассчитывать же на более глубокое изучение инженерами Xiaomi вопросов идентификации не приходится.
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