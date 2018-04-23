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Российским военным разрешили телефоны Alcatel, Nokia и Samsung
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Российским военным разрешили телефоны Alcatel, Nokia и Samsung 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
В сети появился список мобильных телефонов, разрешенных для использования в рядах российских вооруженных сил. Если верить источнику, то данный перечень был одобрен Генеральным штабом Вооруженных сил РФ. Список содержит 19 моделей. Все они относятся к разделу самых примитивных кнопочных мобильных телефонов, лишенных камер, навигации, модулей Wi-Fi и других радостей жизни, доступных любому современному подростку. Оно и понятно — с помощью всего этого можно раскрыть военную тайну.
Полный список выглядит следующим образом:
— Alcatel: OT-1009X, OT-1016D, OT-1020D, OT 208  — Nokia: 105, 105 Dual Sim, 105 (2017), 105 Dual Sim (2017), 1280, 3310 (оригинальная версия)
— Samsung: GT-E1080i, GT-E1200M, GT-E1272, GT-E1100T, GT-E1200
— Philips Xenium 9@9z  — Digma A105
Билайн А105
— Hummer H2  Источник: Hi-Tech Mail.Ru
Фото: Nokia Опрос: У вас ещё остался обычный мобильный телефон? Да, только такой и есть Да, использую как запасной, если смартфон сядет Да, валяется где-то, не знаю где Нет Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Nokia планирует перевыпустить ещё один ретро-телефон
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