Xiaomi представила новую версию ноутбука Silver Mi Notebook Air

Компания Xiaomi представила ноутбук Silver Mi Notebook Air с улучшенными характеристиками. В основе модели лежат четырёхъядерные процессоры Intel поколения Kaby Lake Refresh: Core i5-8250U и Core i7-8550U. Их тактовые частоты составляют соответственно 1,6/3,4 ГГц и 1,8/4 ГГц. Оперативная память — 8 ГБ формата DRR4-2400 RAM.

Основное хранилище — твердотельный накопитель PCIe SSD емкостью 256 ГБ. Дисплей — 13,3 дюйма разрешением Full HD 1920х1080 пикселей. За обработку видео отвечает либо интегрированное решение Intel , либо дискретный графический ускоритель NVIDIA MX150 с 2 ГБ GDDR5-памяти. Толщина корпуса ноутбука составляет 14,8 мм. Вес — около 1,3 килограмма. Цена устройства — от $790.

Источник: Xiaomi

Фото: Xiaomi Опрос: Какая диагональ дисплея ноутбука вам нравится больше? До 15 дюймов 15,6 дюйма Более 16 дюймов Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Новый игровой ноутбук от Acer получил мощный процессор Intel Core i9 Выбираем недорогой игровой ноутбук