Существование планшета Xiaomi Mi Pad 4 подтверждено кодом программной прошивки

Известный китайский отраслевой аналитик Пан Цзютан (Pan Jiutang) на днях заявил, что компания Xiaomi готовит к релизу четвертое поколение своего планшетного компьютера Mi Pad. Вчера же ресурс XDA Developers подтвердил существование Xiaomi Mi Pad 4 и опубликовал некоторые его спецификации, извлеченные из файлов прошивки. Предполагается, что долго медлить с выходом Mi Pad 4 Xiaomi не будет — анонс планшета практически на носу.

В пользу того, что Xiaomi готовит к анонсу планшет, а не смартфон, указывает низкая пиксельная плотность 320 dpi. Xiaomi Mi Pad 4 получит аккумулятор на 6000 мАч, что также говорит о планшете, а не смартфоне. Есть и другие характерные особенности в коде программного обеспечения, которые являются однозначным признаком планшета.

Впрочем, некоторые конфигурационные параметры в файлах прошивки вызывают большое недоумение. Удивительным, нелепым и даже абсурдным выглядит то, что планшет, похоже, получит экран с соотношением сторон 18:9 — об этом говорит установленное в «true» значение переменной «is_18x9_ratio_screen», хотя ни у Xiaomi, ни у других производителей планшетов экранов 18:9 еще не было.

В качестве чипсета Mi Pad 4 получит хорошо сбалансированную SoC Snapdragon 660, правда, для CPU почему-то указана тактовая частота 2,0 ГГц, хотя в действительности QSD 660 как правило всегда работает на тактовой частоте 2,2 ГГц. Каковы будут объемы оперативной и внутренней памяти в Mi Pad 4 пока неизвестно. Еще в планшете будет microSD-слот, хотя у Mi Pad 3 его не было.

Добавим, что основная камера в Xiaomi Mi Pad 4 окажется на 13 Мп (OmniVision OV13855), а фронтальная будет на 5 Мп (Samsung S5K5E8).