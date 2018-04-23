Обзор беспроводной клавиатуры Harper — тачпад ей к лицу

Источников ввода информации для компьютеров становится все больше, и уже сейчас на рынке доступны решения, с помощью которых можно взаимодействовать с устройством исключительно жестами. Впрочем, для набора текста все же пока не придумали ничего лучше клавиатуры, и об одной из таких мы сегодня поговорим.

Клавиатура, которая оказалась в нашей редакции, представлена брендом Harper, который специализируется на производстве портативных устройств. Она имеет хитрое название KBT-500 и вызывает уважение по одному только внешнему виду: выглядит устройство стильно, интересно и при этом компактно — толщина клавиатуры составляет всего 4,6 мм. Дизайн современный и лаконичный, можно разместить такую клавиатуру как в офисе, так и в домашнем интерьере.

В комплект производитель положил USB-приемник для подключения по Bluetooth, с помощью которого клавиатура подключается к ПК, компьютерам Mac и даже телевизорам SMART, а также две батарейки AAA, которые впоследствии могут быть заменены на перезаряжаемые аккумуляторы.

Клавиатура оснащена 81 клавишей и имеет русскую и английскую раскладку. Набор клавиш стандартный — привычный нам всем QWERTY/ЙЦУКЕН. Чтобы активировать цифровую клавиатуру, достаточно нажать Fn+F11 — такая вот альтернатива полноразмерным цифровым клавишам.

А нет их здесь потому, что это место занимает тачпад. Да, по сути это устройство 2 в 1 — и клавиатура, и мышка. При этом тачпад поддерживает вызов быстрых функций за счет специальных жестов из Windows 10: так, например, можно вызвать рабочий стол, проведя тремя пальцами вниз, переключить команду приложения свайпом одним пальцем вниз и так далее. Никуда не делась и возможность пролистывать страницу двумя пальцами, смахивание для перехода назад/вперед, а также горизонтальная и вертикальная перемотка.

Тумблер включения клавиатуры расположен на верхнем торце. Само устройство выполнено из пластика с использованием металла и за счет этого одновременно приятное на ощупь и легкое — немаловажно для беспроводной клавиатуры, поскольку ее часто переносят с места на место.

На верхней панели справа нашлось место световым индикаторам. Если смотреть слева направо, это индикатор заглавных букв, индикатор режима работы клавиатуры (RF), означающий, что клавиатура работает в беспроводном режиме, а также индикатор питания. Они загораются в зависимости от той или иной активности (первый, например, при нажатии Caps Lock).

Тачпад оснащен левой и правой клавишами, что позволяет ему максимально имитировать компьютерную мышь. Сама клавиатура имеет функциональные клавиши (Fn), в том числе инструменты для управления плеером.

Как она ведет себя в работе? Скажу сразу — «переучивался» на нее с беспроводной клавиатуры от Apple , и привыкание заняло не больше одного дня. Клавиши имеют хороший ход, приятные на ощупь и сделаны так, что даже если обедать за компьютером, крошки от еды не будут забиваться между кнопками. Вообще, для своих денег (меньше 3 тысяч рублей) это одно из самых интересных решений. Мне больше понравилось использовать KBT-500 в качестве клавиатуры для SMART TV (дальность до 10 метров позволяет), поскольку иногда телевизор заменяет компьютер, но и с компьютерами на Windows и Mac она работает без нареканий. Узнать об устройстве подробнее можно по ссылкам ниже.

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