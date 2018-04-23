Сохранение важных данных с помощью функции «Служба архивации» в Windows 10

Файлы в ваших библиотеках могут автоматически сохраняться в фоновом режиме. Для включения этой функции откройте настройки системы и выберите раздел «Обновление и безопасность». Щелкните в левой части окна на «Служба архивации» и затем справа активируйте включатель «Автоматическое резервное копирование файлов».

Чтобы назначить диск, на который будет производиться архивация, нажмите здесь «Другие параметры». В открывшемся окне будут указаны параметры расписания резервирования и списки папок, которые автоматически сохраняются.

Промотайте список до конца и обратите внимание на раздел «Резервное копирование на другой диск». Вы можете задать, например, в качестве целевого диска съемный USB-накопитель. Но для этого вам потребуется отказаться от ранее установленного носителя. Для этого нажмите «Прекращение использования диска».

Теперь вновь нажмите слева на «Служба архивации». В правой части появится кнопка «Добавление диска». В левой части отобразится список дисков, которые либо доступны в качестве второго жесткого диска, либо подключенные по USB. Щелкнув на один из них, вы можете установить его в качестве диска для хранения резервных копий; функция истории файлов включена. На диске теперь создана новая папка «FileHistory».

Тот, кто имеет доступ к общему диску в сети, также может использовать его для резервного копирования. В этом случае щелкните на пункте «Дополнительные параметры» и в следующем окне на «Дополнительные настройки». Щелкните в левой части она на «Выбрать привод» и затем справа на «Добавить сетевой адрес» для выбора, например, NAS-хранилища.

Чтобы при необходимости восстановить потерянный файл, вновь откройте раздел «Другие параметры». Промотайте список до конца и найдите опцию «Восстановить файлы из текущей резервной копии.

Читайте также: Ashampoo BackUp Pro 11: Резервное копирование без лишних забот

Резервное копирование за четыре шага Фото: компании-производители