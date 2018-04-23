Cubot анонсировала смартфон Power с аккумулятором на 6000 мАч

Китайская компания Cubot представила сразу несколько новых моделей. Среди самых интересных — долгоиграющий смартфон Power с большим безрамочным дисплеем и приличным объемом встроенной памяти.

Cubot Power работает на очень энергоэффективном чипе MediaTek Helio P23 (MT6763T) с частотой 2,5 ГГц. Дисплей имеет диагональ 5,99 дюйма и разрешение 2160 х 1080 точек. Это модный экран формата 18:9 с небольшими рамками сверху и снизу.

Объем оперативной памяти составляет 6 гигабайт, встроенного накопителя — 128 гигабайт. Сзади стоит одиночная, но вполне себе мощная 20-мегапиксельная камера с 6-элементным объективом. Ниже — сканер отпечатков пальцев. Также стоит отметить Android 8.1 Oreo из коробки.

Главной же особенностью устройства является аккумулятор на 6000 мАч. Таким образом, по словам Cubot, эта модель является одной из самых крупных «безрамочных» с такой батареей. О стоимости телефона пока не сообщается.