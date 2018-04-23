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В трех автобусах СЗАО появилась возможность оплатить проезд картой или смартфоном
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В трех автобусах СЗАО появилась возможность оплатить проезд картой или смартфоном 

Управа района Щукино 4 часа назад
Фото: Управа района Щукино
С 15 апреля в СЗАО оснастили валидаторами три автобуса округа, которые позволяют оплатить проезд картами и смартфонами. Чтобы оплатить проезд, достаточно приложить карту или телефон к считывающему устройству.
Нововведения коснулись автобуса М1 (маршрут «Улица Кравченко» — «Больница МПС») и автобусы № 904 — «4-й микрорайон Митина» — «Метро „Китай-город“ и 904к „4-й микрорайон Митина“ — „Тверская Застава“.
Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, москвичам нужно иметь при себе карту поддерживающую технологию PayPass и PayWave или смартфон с функцией Android Pay, Apple Pay или Samsung Pay.
Узнать обновленные автобусы можно также по специальным стикерам у дверей.
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