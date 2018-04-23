Проигрыватель Victrola умеет воспроизводить музыку с любого носителя

Если у вас в доме завалялись и виниловые пластинки, и старые аудиокассеты, а устройства для их воспроизведения давно сломались или дышат на ладан, проигрыватель Victrola — это именно то, что вам нужно. Он умеет проигрывать виниловые пластинки трех форматов — 33 1/3, 45 и 78 оборотов в минуту размерами 7, 10 или 12 дюймов. Также можно использовать аудиокассеты и CD-диски. Имеется встроенный FM-радиоприемник и Bluetooth-модуль для подключения внешних источников сигнала. Есть и стандартный 3,5-миллиметровый аудиоразъем для подключения гаджетов без поддержки Bluetooth. Цена устройства более чем привлекательная — $85.92.

Источник: Victrola

Фото: Victrola Опрос: С помощью чего вы слушаете музыку? Смартфон MP3-плеер Компьютер Магнитола в машине Беспроводная акустика У меня всё еще есть магнитофон! А у меня всё еще есть виниловый проигрыватель! Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Топ-10 лучших bluetooth-колонок 2017 года

Dolby Digital Plus VS Dolby Digital: рассказываем о технологиях