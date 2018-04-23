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Обновление Samsung Galaxy S7 до Android 8.0 Oreo отложено
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Обновление Samsung Galaxy S7 до Android 8.0 Oreo отложено 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Android Insider
В сети появились новые подробности о сроках выхода обновления до Android 8.0 Oreo для смартфонов Samsung Galaxy S7 и S7 edge. По данным турецкого сайта Guncelmiyiz, на котором Samsung выкладывает информацию по локальным прошивкам, релиз апдейта можно ожидать ближе к середине мая 2018 года.
Samsung Galaxy S7 и S7 edge
Если точнее, то турецким пользователям Samsung Galaxy S7 и S7 edge можно ожидать прошивку на базе Android 8.0 Oreo с 18 мая. Отметим, ранее слухи сообщали о возможном апдейте в середине апреля.
Также ожидается выход обновления для более простых смартфонов — Samsung Galaxy A7, A5 и A3 (2017) с 1 июня 2018 года. Впрочем, в ряде регионов обновление Galaxy A5 (2017) уже началось.
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