Обновление Samsung Galaxy S7 до Android 8.0 Oreo отложено

В сети появились новые подробности о сроках выхода обновления до Android 8.0 Oreo для смартфонов Samsung Galaxy S7 и S7 edge. По данным турецкого сайта Guncelmiyiz, на котором Samsung выкладывает информацию по локальным прошивкам, релиз апдейта можно ожидать ближе к середине мая 2018 года.

Samsung Galaxy S7 и S7 edge

Если точнее, то турецким пользователям Samsung Galaxy S7 и S7 edge можно ожидать прошивку на базе Android 8.0 Oreo с 18 мая. Отметим, ранее слухи сообщали о возможном апдейте в середине апреля.

Также ожидается выход обновления для более простых смартфонов — Samsung Galaxy A7, A5 и A3 (2017) с 1 июня 2018 года. Впрочем, в ряде регионов обновление Galaxy A5 (2017) уже началось.