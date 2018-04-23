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Когда Galaxy S7, S7 edge и A7 обновят до Oreo? Расписание апдейта
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Когда Galaxy S7, S7 edge и A7 обновят до Oreo? Расписание апдейта 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
На прошлой неделе некоторые владельцы Galaxy A5 (2017) рассказали о получении обновления. Активнее всего на новость отреагировали пользователи Galaxy S7 и S7 edge, которые до сих пор не обновились до Oreo. Ждать апдейта осталось недолго — информацию подтверждает утечка с расписанием обновления.
До обновления Galaxy S7 и S7 edge остаётся меньше месяца. Об этом сообщают журналисты GSMarena со ссылкой на турецкие источники.
Как гласит таблица, апдейт флагманов позапрошлого года стартует 18 мая. Также инсайдеры упомянули A-серию 2017 года. Владельцам последней стоит рассчитывать на долгожданное уведомление в первый день лета.
Напомним, до этого апдейт семьи S7 прогнозировали на 13 апреля, тогда как серия A должна была обновиться 25 мая. Уложатся ли Samsung в установленный срок — неизвестно.
Обсудить темпы работы Samsung и детали нового апдейта можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.
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