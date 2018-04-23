Обзор красного iPhone 8 PRODUCT (RED). Просто смотрите фото

Просто смотрите фото

Apple знает, как напомнить о себе. Прошло полгода с анонса iPhone 8, и пора подстегнуть его продажи. Так что нет ничего удивительного в выходе красного айфона так поздно.

Удивительное в другом: как ОБАЛДЕННО смотрится iPhone 8 PRODUCT (RED) вживую.

Поэтому мы хоть и написали обзор, но рекомендуем в первую очередь посмотреть на фото. Да, этот iPhone действительно так выглядит вживую. Если после этого вам не хочется бежать в магазин, у вас нет души, инфа 100%.

Кому не интересен цвет: обзор iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

В этом году я не ждал от красного iPhone 8 «вау»-эффекта, потому что прошлогодняя модель аналогичного iPhone 7 не впечатлила вообще. iPhone 7 и 7 Plus Product (RED) были матовыми, и цветом действительно напоминали нечто среднее между кровью и обивкой автомобильных кресел.

Стоило увидеть iPhone 8 Product (RED), как фанат «яблока» во мне проснулся снова. Да, это будет звучать избито, но кажется, будто Apple изобрела красный цвет заново.

Благодаря стеклянному корпусу, я держу в руках не тёмно-красный прямоугольный смартфон, а сочный, ярко-алый огонь, который играет контрастом на свету, завораживая и привлекая внимание.

Обратите внимание, что у нас был именно iPhone 8 Plus красного цвета, а не «обычный» iPhone 8. Но в том, что касается цвета, они абсолютно одинаковы. Поэтому обзор и впечатления далее касаются обоих моделей.

Новый красный цвет и для мужика, и для красотки

Красный цвет очень труден в плане воспроизведения и восприятия: малейшие изменения в оттенке вызывают совершенно противоположные эмоции. Красный может быть мрачным, пошлым, ярким, нежным.

Так вот, красный iPhone 8 — просто эффектный.

Бытует стереотип, что ярко-красные вещи не для мужиков. Согласен, что блондинка в алом кабриолете смотрится гораздо правильнее, чем щетинистый альфа-самец.

iPhone 8 Plus идет против этого стереотипа.

Благодаря сложной технологии окрашивания, красный iPhone в 2018 году выглядит взрослым. Не легкомысленный и фривольный, а богатый, серьёзный.

iPhone 8 или 8 Plus Product (RED) в мужской руке смотрится нормально. Совершенно по-мужски. Не как наманикюренные ногти, подвернутые штаны или мелированная чёлка. А как уместный девайс для тех, кто знает толк в банально хороших вещах.

Так что не стесняйтесь. Если вообще стеснялись раньше. Новый красный цвет в сочетании с чёрной передней панелью напоминает салон спорткара. Благороднее, имхо, некуда.

Передняя панель чёрная, а это идеально

Я не знаю, каким чудом в Купертино решились впервые за всю историю линейки PRODUCT (RED) заменить белую лицевую панель на чёрную. Главное, что они сделали это. Смартфон сразу добавил +100 очков к брутальности.

Пока мы фотографировали этот айфон в парке Горького, постоянно ловил заинтересованные взгляды прохожих. Ни один смартфон пока не привлекал столько внимания лишь дизайном или цветом.

Из-за того, что окрашенная поверхность находится под стеклянной панелью, наблюдается красивый оптический эффект: как только на смартфон попадает тень, цвет корпуса слегка темнеет, превращаясь в благородный глубокий бордовый.

Лично мне этот оттенок напомнил фамильные гербы и королевские мантии, какими я их представлял в детстве, читая «Айвенго».

Это первый iPhone, который вызывает подобные ассоциации. Чёрт, да это первый iPhone, который вообще вызывает ассоциации своей расцветкой!

Красный iPhone можно брать, даже когда есть такой другого цвета

Как часто вы испытываете настоящий восторг при виде гаджета? Когда хочется держать его в руке и показывать всем и каждому со словами «смотри, что у меня есть!».

Уверен, такого у многих не было со времён iPhone 4.

И вот в 2018 году Apple возвратила мне эти эмоции. Им это почти ничего не стоило. Всего-то надо было поправить фирменный красный цвет и спрятать его под стеклянный корпус.

iPhone 8 и 8 Plus из линейки Product (RED) прекрасно сочетается с деловым костюмом, с яркими нарядами и возрастом владельца. Если iPhone 7 с белой лицевой панелью выбирали в основном девушки и молодые люди до 30-ти лет, то красный iPhone образца 2018 года совершенно точно будет уместно смотреться и в руках человека постарше.

Если раньше вы носили свой iPhone в чехле, то в случае с iPhone 8 или 8 Plus Product (RED) это просто кощунство. Да, стеклянная панель собирает отпечатки пальцев. Но это приемлемое неудобство, взамен которому вы получаете возможность выделиться из толпы.

Самое главное, что внутри эффектного корпуса всё тот же iPhone 8: быстрый, производительный, такой знакомый. А ещё стоит так же, как и серые и белые модели:

iPhone 8 (PRODUCT) RED 64 GB — 53 990 руб.

iPhone 8 (PRODUCT) RED 256 GB — 65 990 руб.

iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED 64 GB — 62 990 руб.

iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED 256 GB — 75 990 руб.

Вот так. Носите этот айфон без чехла. Кладите на стол. Машите им в руке. Чем больше красных айфонов продаст Apple, тем лучше в Купертино поймут: скучные черно-белые квадраты смартфонов должны умереть.

Ну, вы знаете, что делать.