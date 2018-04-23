Apple выпустит айфон с полностью стеклянным корпусом

Корпорация Apple запатентовала новый айфон, у которого будет полностью стеклянный корпус. Специалисты обещают, что технология будет надежной.

Возможно, в дальнейшем могут быть выпущены также часы, планшеты и фирменные ноутбуки Apple в стеклянных корпусах.

Согласно зарегистрированному патенту и чертежам в нем все внутренние модули айфона будут крепиться либо к самому корпусу, либо к специальным нишам. Внутри и снаружи телефона из стекла будет создано все, кроме разве что вычислительных компонентов.