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Apple выпустит айфон с полностью стеклянным корпусом
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Apple выпустит айфон с полностью стеклянным корпусом 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Корпорация Apple запатентовала новый айфон, у которого будет полностью стеклянный корпус. Специалисты обещают, что технология будет надежной.
Возможно, в дальнейшем могут быть выпущены также часы, планшеты и фирменные ноутбуки Apple в стеклянных корпусах.
Согласно зарегистрированному патенту и чертежам в нем все внутренние модули айфона будут крепиться либо к самому корпусу, либо к специальным нишам. Внутри и снаружи телефона из стекла будет создано все, кроме разве что вычислительных компонентов.
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