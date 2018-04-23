Основатели CarPrice запустили сервис по продаже подержанных iPhone и Samsung 

Портал SmartPrice (бренд компании «Мобитех») был запущен летом 2017 года, осенью начались первые закупки подержанных смартфонов и к апрелю 2018 года месячный оборот достиг примерно 2500 аппаратов.
За это время компания привлекла в качестве инвестиций около $2,5 млн Среди инвесторов — фонд ExpoCapital. В фонде отметили, что SmartPrice является уникальным проектом, у которого нет сопоставимых конкурентов на рынке, при этом сервис имеет большой потенциал за счет возможного масштабирования.
Привлеченные средства должны пойти на расширение сети точек приема подержанных смартфонов (сейчас телефоны можно сдать в 1000 салонах МТС, «Мегафона» и «Евросети»), а также на маркетинг. Количество точек к концу 2018 года должно вырасти до 15-17 тысяч. В планах компании к 2020 году занять не менее 8% российского вторичного рынка смартфонов и довести продажи примерно до 1 млн смартфонов в год в России и странах СНГ.
SmartPrice пока предлагает клиентом только смартфоны Apple и Samsung в трех категориях: «как новый» (без косметических дефектов), «отличный» (с малозаметными повреждениями) и «хороший» (заметные царапины и сколы).
«Как новые» iPhone X 256 Гб, iPhone 8 256 Гб и Samsung Galaxy S8 продаются на SmartPrice за 68149, 48549 и 31149 рублей соответственно, тогда как в фирменных магазинах их можно приобрести за 91990, 68990 и 47990 рублей. Кроме того, покупатель получает через сервис 90-дневную гарантию и возможность вернуть непонравившийся смартфон.