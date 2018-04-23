Основатели CarPrice запустили сервис по продаже подержанных iPhone и Samsung

Портал SmartPrice (бренд компании «Мобитех») был запущен летом 2017 года, осенью начались первые закупки подержанных смартфонов и к апрелю 2018 года месячный оборот достиг примерно 2500 аппаратов.

За это время компания привлекла в качестве инвестиций около $2,5 млн Среди инвесторов — фонд ExpoCapital. В фонде отметили, что SmartPrice является уникальным проектом, у которого нет сопоставимых конкурентов на рынке, при этом сервис имеет большой потенциал за счет возможного масштабирования.

«Мегафона» и Привлеченные средства должны пойти на расширение сети точек приема подержанных смартфонов (сейчас телефоны можно сдать в 1000 салонах МТС «Евросети» ), а также на маркетинг. Количество точек к концу 2018 года должно вырасти до 15-17 тысяч. В планах компании к 2020 году занять не менее 8% российского вторичного рынка смартфонов и довести продажи примерно до 1 млн смартфонов в год в России и странах СНГ.

SmartPrice пока предлагает клиентом только смартфоны Apple и Samsung в трех категориях: «как новый» (без косметических дефектов), «отличный» (с малозаметными повреждениями) и «хороший» (заметные царапины и сколы).

«Как новые» iPhone X 256 Гб, iPhone 8 256 Гб и Samsung Galaxy S8 продаются на SmartPrice за 68149, 48549 и 31149 рублей соответственно, тогда как в фирменных магазинах их можно приобрести за 91990, 68990 и 47990 рублей. Кроме того, покупатель получает через сервис 90-дневную гарантию и возможность вернуть непонравившийся смартфон.