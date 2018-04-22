В смартфон Blackview Max 1 встроили проектор

В Поднебесной прошла презентация нового смартфона Blackview Max 1, наделенного весьма необычной особенностью. В него встроили полноценный проектор, так что теперь видео с Ютуба можно смотреть не только на экране самого гаджета, но и на стене.

К сожалению, параметры самого проектора в составе Blackview Max 1 на презентации раскрыты не были, но и так ясно, что многого от него ждать не стоит — это фича ради фичи, тем более от третьего эшелона. По слухам, диагональ выводимого изображения может достигать 5 метров, но вот его разрешение пока засекречено. В плане основных характеристик новый Blackview Max 1 оснащен весьма и весьма недурственно: в его распоряжении сразу есть модуль NFC для бесконтактных платежей, экран AMOLED на 6 дюймов с разрешением Full HD+ и ускоренная зарядка батареи 12В/2А по USB-C, причем емкость самой батареи повышена до отличных 5000 мАч.

Blackview Max 1 умеет распознавать людей по лицу при помощи двойной фронтальной камеры 16+16 Мп и уже из коробки работает на базе ОС Android 8.1 Oreo. У него также есть 64 Гб постоянной памяти, 6 Гб ОЗУ и два слота под SIM-карты. В продажу смартфон поступит в конце этого лета, и потому его цена пока не называется.