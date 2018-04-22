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Blade V9: последний смартфон ZTE на процессоре Qualcomm
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Blade V9: последний смартфон ZTE на процессоре Qualcomm 

MDDevice 46 минут назад
Фото: MDDevice
Для китайской ZTE неделя, начавшаяся 17 апреля, стала одной из самых тяжелых в этом году. Прежде всего США запретила поставки для ZTE электронных компонентов и программных продуктов. Запрет будет действовать семь лет. Это означает, что процессоров Qualcomm и сервисов Google в смартфонах ZTE на протяжении указанного времени мы не увидим. Говорить о причинах запрета мы не будем, каждый сам легко найдет эту информацию в сети. Лучше поддержим компанию тем, что расскажем о ее новом смартфоне Blade V9, прошедшим на днях сертификацию в TENAA.
ZTE Blade V9 получил 5,7-дюймовый экран с разрешением 2160×1080 пикселей. Разрешение указывает на то, что соотношение сторон дисплея будет 18:9. TENAA указывает, что смартфон получит восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц, и что это будет Qualcomm Snapdragon 450. Таким образом Blade V9 может стать последним смартфоном ZTE в ближайшее время с чипом этого производителя.
Вариантов памяти в смартфоне будет предостаточно. Покупатель сможет выбирать между конфигурациями с 2, 3, и 4 Гбайт ОЗУ и 16, 32 и 64 Гбайт внутренней памяти. Фронтальная камера будет одинарной на 8 Мп, а вот основная составлена из сенсоров на 16+5 Мп. Управляется Blade V9 операционной системой Android 8.1 Oreo и имеет аккумулятор на 3100 мАч. Есть также слот microSD и сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне.
Возможные цвета новинки ZTE — синий, золотистый и черный. Стоимость смартфона будет оглашена позднее.
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