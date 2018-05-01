Заявлен релиз Android Oreo еще для двух знаковых смартфонов Samsung

Samsung Electronics приступила к адаптации Android 8.0 Oreo для Galaxy A8 и A8+, передает SamMobile со ссылкой на источники, близкие к компании. Зная нерасторопность корейцев в вопросе разработки ПО, рассчитывать на то, что обновление выйдет хотя бы до лета 2018 года, определенно не стоит.

Несмотря на то что фактические продажи Galaxy A8 и A8+ начались незадолго до Galaxy S9, когда Android 8.0 Oreo уже был доступен для адаптации, производитель предпочел пойти по пути наименьшего сопротивления и избрал на роль программной платформы субфлагманских моделей Android 7.1 Nougat.

Презентация Galaxy A8 и A8+ состоялась в декабре 2017 года. Новинки стали первыми смартфонами бренда, не считая флагманские модели, которые оснастили экранами серии InfinityDisplay с соотношением сторон 18,5:9. Данное нововведение, несмотря на привлекательность, отразилось на стоимости устройств, которая в России стартует от 30 000 рублей.

Galaxy A8 и A8+ имеют дисплеи с диагональю 5,6 и 6 дюймов для младшей и старшей моделей соответственно, чипсеты Exynos 7885, 4 ГБ оперативной памяти и двойные фронтальные камеры с возможностью съемки портретных фотографий. Прежде такая возможность являлась исключительной привилегией устройств по цене как минимум вдвое дороже.

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