Тайваньский регулятор показал доступный Samsung Galaxy J4

На сайте Национальной комиссии по связи Тайваня (National Communications Commission, NCC) появилась документация на готовящийся к выпуску смартфон Samsung Galaxy J4 начального уровня, который пока не был представлен официально.

В отличие от смартфонов Samsung среднего уровня, модель Galaxy J4 получила пластиковый корпус со съёмной задней панелью и батареей. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с с традиционным соотношением сторон 16:9. Также можно отметить аппаратную домашнюю кнопку на передней панели.

Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Exynos 7570, 2 ГБ оперативной и 8 или 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Поддерживаются две SIM -карты, LTE, Wi-Fi и Bluetooth 4.2, есть 3,5-мм разъём для наушников. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.