Ещё
Тайваньский регулятор показал доступный Samsung Galaxy J4
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тайваньский регулятор показал доступный Samsung Galaxy J4 

Ferra.ru 3 часа назад
Фото: iPhones.ru
На сайте Национальной комиссии по связи Тайваня (National Communications Commission, NCC) появилась документация на готовящийся к выпуску смартфон Samsung Galaxy J4 начального уровня, который пока не был представлен официально.
В отличие от смартфонов Samsung среднего уровня, модель Galaxy J4 получила пластиковый корпус со съёмной задней панелью и батареей. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с с традиционным соотношением сторон 16:9. Также можно отметить аппаратную домашнюю кнопку на передней панели.
Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Exynos 7570, 2 ГБ оперативной и 8 или 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Поддерживаются две SIM -карты, LTE, Wi-Fi и Bluetooth 4.2, есть 3,5-мм разъём для наушников. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.
Ferra.ru: последние новости
Глава OnePlus продемонстрировал OnePlus 6 вживую Анонс HTC U12+ назначен на 23 мая Основатель сети по доставке еды пойдёт под суд за GPS-трекеры из АлиЭкспресс для курьеров
Комментарии  Ещё 102 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко305
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина409
Трамп решил судьбу Ирана270
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится402
На «Евровидении» произошло ЧП88
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение