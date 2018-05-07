Samsung рассекретила безрамочный смартфон Galaxy J6 начального уровня

Компания Samsung Electronics готовит к выпуску бюджетный смартфон Galaxy J6. Упоминание модели было обнаружено в разделе поддержки на официальных сайтах Samsung для Украины и Индии.

Подробности о смартфоне странички службы поддержки, но некоторые детали стали известны после прохождения сертификации в Wi-Fi Alliance и Федеральной комиссии по связи США (FCC).

Так, этот смартфон начального уровня получит безрамочный экран Infinity Display. До этого Samsung использовала такой дизайн во флагманах и смартфонах начального уровня. Galaxy J6 может стать первым безрамочным смартфоном в бюджетной серии Galaxy J.

Также отмечается операционная система Android 8.0 Oreo, процессор Exynos 7870 и 2 ГБ оперативной памяти.