Samsung представила Galaxy A6 и A6+ с безрамочными дисплеями и хорошими камерами

Samsung анонсировала новых представителей среднего класса. Galaxy A6 и A6+ дополняют А-серию смартфонов и при этом радуют неплохими характеристиками. Главные особенности устройств — большие Super AMOLED-дисплеи с необычным соотношением сторон, современная версия операционной системы и поддержка NFC.

Представленные смартфоны похожи друг на друга, но есть небольшие отличия. Прежде всего — габариты. Младшая версия получила 5,6-дюймовый дисплей, тогда как у увеличенной — 6 дюймов. Оба дисплея вытянутые и без больших боковых рамок. Соотношение сторон 18,5:9.

Также устройства отличаются внутренностями. Частота процессора Galaxy A6 равна 1,6 ГГц, тогда как в Galaxy A6+ показатель увеличен до 1,8 ГГц. Есть разница и в ёмкости аккумуляторов — 3000 мАч против 3500 мАч в A6+.

Легче всего распознать смартфоны по задней крышке. В обычном A6 одинарная 16-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1.7 и фронтальная на столько же мегапикселей и f/1.9. У Galaxy A6+ сзади связка из 16 и 5 мегапикселей. Вдобавок двойная камера поддерживает режим Live Focus, который позволяет регулировать боке даже после создания снимка. Фронтальная камера Galaxy A6+ создаёт 24-мегапиксельные селфи.

Главные характеристики смартфонов представлены в таблице. Ей поделились сотрудники Phone Arena.

Samsung пока не раскрыла стоимость смартфонов, но она наверняка будет ниже Galaxy A8. Устройства появятся в продаже в первых числах мая. Сначала они будут доступны в некоторых странах Европы, Азии и Латинской Америки. Обсудить новинки можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.